Инспекторы спасли жертв ДТП в Башкирии

Не раздумывая, инспекторы приняли решение оказать первую помощь прямо на месте. Используя материалы медицинской укладки, они сделали все возможное для стабилизации состояния пострадавшей, пока ждали прибытия скорой помощи. Благодаря их грамотным действиям, женщина была передана в руки врачей с минимальными потерями времени.