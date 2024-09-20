Инспекторы спасли жертв ДТП в Башкирии

Posted 20 сентября, 13:16
Published 20 сентября, 13:16
Modified 20 сентября, 19:28
Updated 20 сентября, 19:28
В четверг, 19 сентября, дежурная часть отдела МВД России по Стерлитамакскому району получила тревожный сигнал: на 125 км автодороги Уфа-Оренбург произошло столкновение двух автомобилей, и есть пострадавшие. Информация мгновенно была передана экипажу ДПС, который находился неподалеку от места происшествия.
Старший лейтенант полиции Алик Гумеров и старший лейтенант полиции Динар Дашкин, прибыв на место аварии, оперативно оградили территорию и начали оценивать ситуацию. Они быстро заметили, что пассажир легкового автомобиля, женщина, получила серьезные травмы и нуждается в немедленной помощи.
Не раздумывая, инспекторы приняли решение оказать первую помощь прямо на месте. Используя материалы медицинской укладки, они сделали все возможное для стабилизации состояния пострадавшей, пока ждали прибытия скорой помощи. Благодаря их грамотным действиям, женщина была передана в руки врачей с минимальными потерями времени.