Всего за ₽1 отдают порты в Башкирии

Posted 19 сентября, 06:20
Published 19 сентября, 06:20
Modified 19 сентября, 08:01
Updated 19 сентября, 08:01
Согласно новым правилам, начальная цена для продажи объектов речного порта, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составит всего ₽1.
— Это решение открывает новые возможности для бизнеса и инвестиций в развитие инфраструктуры региона, — считают эксперты.
Теперь объекты речных портов, такие как причалы и перегрузочные комплексы, могут продаваться на конкурсной основе.
Парламентарии отметили, что такая мера позволит не только обновить устаревшую инфраструктуру, но и привлечь новых инвесторов в регион. Кроме того, это может способствовать развитию транспортной логистики и улучшению экономической ситуации в Республике.
Контроль за исполнением обязательств новыми собственниками будет осуществляться Министерством транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.