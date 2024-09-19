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Posted 19 сентября, 06:20

Published 19 сентября, 06:20

Modified 19 сентября, 08:01

Updated 19 сентября, 08:01

Всего за ₽1 отдают порты в Башкирии

Всего за ₽1 отдают порты в Башкирии

19 сентября 2024, 06:20
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Приватизация объектов речного порта стала доступнее для бизнеса благодаря новым поправкам, принятым в Курултае Республики в среду, 18 сентября.

Согласно новым правилам, начальная цена для продажи объектов речного порта, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составит всего ₽1.

— Это решение открывает новые возможности для бизнеса и инвестиций в развитие инфраструктуры региона, — считают эксперты.

Теперь объекты речных портов, такие как причалы и перегрузочные комплексы, могут продаваться на конкурсной основе.

Парламентарии отметили, что такая мера позволит не только обновить устаревшую инфраструктуру, но и привлечь новых инвесторов в регион. Кроме того, это может способствовать развитию транспортной логистики и улучшению экономической ситуации в Республике.

Контроль за исполнением обязательств новыми собственниками будет осуществляться Министерством транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

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