Из «Уфаводоканала» утекло почти ₽160 млн на мутных схемах

Чтобы придать своим действиям видимость законности, директор, по версии обвинения, организовал вывоз части иловых осадков с территории предприятия и представил акты о выполненных работах на сумму, значительно превышающую среднерыночные расценки. В результате он незаконно заработал более 19 миллионов рублей. Но на этом его махинации не закончились: на основании подложного договора он также попытался получить право требования с МУП «Уфаводоканал» на сумму свыше 140 миллионов рублей.