Из «Уфаводоканала» утекло почти ₽160 млн на мутных схемах

Posted 19 сентября, 06:03
Published 19 сентября, 06:03
Modified 19 сентября, 07:32
Updated 19 сентября, 07:32
Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего бизнесмена. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и фальсификации доказательств. По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы директор «Тандем» вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и разработал хитроумную схему.
Обвиняемый сфальсифицировал договор с МУП «Уфаводоканал» на выполнение работ по вывозу и утилизации осадков сточных вод, но по завышенным ценам. Затем он обратился в Арбитражный суд с требованием о выполнении условий этого договора и получении оплаты за услуги, которые фактически не были оказаны.
Чтобы придать своим действиям видимость законности, директор, по версии обвинения, организовал вывоз части иловых осадков с территории предприятия и представил акты о выполненных работах на сумму, значительно превышающую среднерыночные расценки. В результате он незаконно заработал более 19 миллионов рублей. Но на этом его махинации не закончились: на основании подложного договора он также попытался получить право требования с МУП «Уфаводоканал» на сумму свыше 140 миллионов рублей.
Однако в 2020 году новое руководство МУП «Уфаводоканал» приняло меры по оспариванию обязательств по этому сомнительному договору, что и привело к выявлению факта хищения. Сотрудники Следственного комитета совместно с УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан провели тщательную работу, в результате которой преступная схема была разоблачена.
В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба на имущество обвиняемого уже наложен арест. Обвинительное заключение утверждено, и дело вскоре будет направлено в суд для рассмотрения. Интересно, что материалы уголовного дела в отношении сообщников обвиняемого выделены в отдельное производство.