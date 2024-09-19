Душные автобусы не пустят в Уфу

Согласно новым требованиям, которые предлагается внести в Закон Республики Башкортостан об организации транспортного обслуживания населения, перевозчики будут обязаны соблюдать ряд жестких норм. Например, они не смогут превышать максимальное количество транспортных средств, разрешенных для использования на маршруте, а также должны строго следить за выполнением расписания. Важно отметить, что допустимое соотношение между невыполненными рейсами и запланированными не должно превышать 0,1 процента.