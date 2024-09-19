Душные автобусы не пустят в Уфу

Posted 19 сентября, 05:02
Published 19 сентября, 05:02
Modified 19 сентября, 07:56
Updated 19 сентября, 07:56
В среду, 18 сентября, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова представила законопроект, который призван значительно повысить качество услуг, предоставляемых перевозчиками.
Согласно новым требованиям, которые предлагается внести в Закон Республики Башкортостан об организации транспортного обслуживания населения, перевозчики будут обязаны соблюдать ряд жестких норм. Например, они не смогут превышать максимальное количество транспортных средств, разрешенных для использования на маршруте, а также должны строго следить за выполнением расписания. Важно отметить, что допустимое соотношение между невыполненными рейсами и запланированными не должно превышать 0,1 процента.
Кроме того, для удобства пассажиров перевозчики обязаны передавать информацию о местоположении своих автобусов в региональную навигационно-информационную систему. Это позволит гражданам отслеживать движение общественного транспорта в реальном времени. Также предусмотрено обеспечение исправной работы оборудования для людей с ограниченными возможностями, системы контроля температуры воздуха и электронных информационных табло.
Не менее важным аспектом является требование использовать транспортные средства экологического класса не ниже Евро-3. Это значит, что душные и старые автобусы вскоре могут стать частью прошлого.
Любовь Минакова также предложила обязательное уведомление государственных органов о повышении тарифов не позднее чем за 15 дней до их введения. Все сведения о нарушениях новых требований будут размещаться на официальном сайте Минтранса Республики Башкортостан.