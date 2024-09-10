Пьяное собеседование кончилось преступлением в Башкирии

Свидетели и сама потерпевшая подтвердили его виновность. Интересно отметить, что она не имела близких отношений с подсудимым и искала работу исключительно через знакомых. Так она и познакомилась с обвиняемым. Он, имея высокий пост заместителя начальника на вахте, заглянул к безработной молодой матери-одиночке на пару бутылок водки.