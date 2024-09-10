Пьяное собеседование кончилось преступлением в Башкирии

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По материалам дела, 23 мая 2024 года в Стерлитамаке мужчина воспользовавшись доверием своей случайной знакомой, тайно похитил у нее 30 000 рублей с банковской карты.
Подсудимый пришел к потерпевшей под предлогом помочь ей с работой. Находясь у нее дома и поддавшись алкоголю, он использовал ее телефон для совершения трех переводов по 10 000 рублей за считанные минуты — с 03:30 до 03:41.
После того как потерпевшая обнаружила пропажу средств и обратилась в полицию, ущерб был возмещен матерью подсудимого. Мужчина признал свою вину и пояснил свои действия простым объяснением: деньги были потрачены на личные нужды.
Свидетели и сама потерпевшая подтвердили его виновность. Интересно отметить, что она не имела близких отношений с подсудимым и искала работу исключительно через знакомых. Так она и познакомилась с обвиняемым. Он, имея высокий пост заместителя начальника на вахте, заглянул к безработной молодой матери-одиночке на пару бутылок водки.
На заседании суда подсудимый был признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и получил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.