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Пьяное собеседование кончилось преступлением в Башкирии

Пьяное собеседование кончилось преступлением в Башкирии

10 сентября 2024, 07:09
Фото: 1MI
В Стерлитамаке суд вынес приговор мужчине, который похитил деньги у безработной женщины, сообщается в материале дела.

По материалам дела, 23 мая 2024 года в Стерлитамаке мужчина воспользовавшись доверием своей случайной знакомой, тайно похитил у нее 30 000 рублей с банковской карты.

Подсудимый пришел к потерпевшей под предлогом помочь ей с работой. Находясь у нее дома и поддавшись алкоголю, он использовал ее телефон для совершения трех переводов по 10 000 рублей за считанные минуты — с 03:30 до 03:41.

После того как потерпевшая обнаружила пропажу средств и обратилась в полицию, ущерб был возмещен матерью подсудимого. Мужчина признал свою вину и пояснил свои действия простым объяснением: деньги были потрачены на личные нужды.

Свидетели и сама потерпевшая подтвердили его виновность. Интересно отметить, что она не имела близких отношений с подсудимым и искала работу исключительно через знакомых. Так она и познакомилась с обвиняемым. Он, имея высокий пост заместителя начальника на вахте, заглянул к безработной молодой матери-одиночке на пару бутылок водки.

На заседании суда подсудимый был признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и получил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

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