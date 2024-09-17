Дети украли почти ₽1 млн из сейфа в Уфе

Согласно информации от прокуратуры Кировского района, подростки, вдохновленные идеей легкой наживы, в июле 2024 года вступили в преступный сговор. Они разработали детальный план кражи, распределив роли так, чтобы каждый из них знал, что делать. Один из них стал «сторожем», следя за тем, чтобы никто не помешал их плану. Два других подростка бесстрашно проникли в квартиру и вскрыли сейф.