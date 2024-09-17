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Posted 17 сентября, 09:21

Published 17 сентября, 09:21

Modified 17 сентября, 09:23

Updated 17 сентября, 09:23

Дети украли почти ₽1 млн из сейфа в Уфе

Дети украли почти ₽1 млн из сейфа в Уфе

17 сентября 2024, 09:21
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Трое несовершеннолетних решили обогатиться за счет своего родственника, сообщает во вторник, 17 сентября, прокуратура Башкирии.

Согласно информации от прокуратуры Кировского района, подростки, вдохновленные идеей легкой наживы, в июле 2024 года вступили в преступный сговор. Они разработали детальный план кражи, распределив роли так, чтобы каждый из них знал, что делать. Один из них стал «сторожем», следя за тем, чтобы никто не помешал их плану. Два других подростка бесстрашно проникли в квартиру и вскрыли сейф.

В итоге им удалось похитить 945 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы использовать деньги на что-то полезное, ребята распорядились ими по своему усмотрению. В результате расследования у обвиняемых было изъято около 500 тысяч рублей.

Теперь уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Уфы для дальнейшего рассмотрения.

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