Недовольство

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Ноябрь
«Они их кусают»: родители уфимских студентов обратились к Хабирову
13 ноября, 08:54
Октябрь
Филиал Арктики, ворующие заведующие и избиение сына: чем знамениты детсады Уфы
25 октября, 19:00
Сентябрь
Температурные качели ждут в Уфе
29 сентября, 12:46
В Уфе начались посадки после скандала с аллей
28 сентября, 16:53
Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь
25 сентября, 04:35
Подозрительный самолет не пускают в Уфу
19 сентября, 10:03
Интимная проблема вызвала скандал в башкирской школе
17 сентября, 10:54
Август
Въезд в Уфу встал в огромной пробке
26 августа, 04:52
Видео. Истерика в Wildberries нашла защитников в Башкирии
23 августа, 21:20
Июль
Жители Башкирии возмутились ценами на отдых на озере «Аслы-куль»
За проезд к озеру придется заплатить 250 рублей с человека, сообщают пользователи соцсетей.
6 июля, 12:17
Июнь
В Башкирии подняли цену на проезд
3 июня, 12:04
Март
Жители Башкирии пригрозили властям судом за вырубку деревьев во дворе
От насаждений остались лишь пеньки.
6 марта, 09:12

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