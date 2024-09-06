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ГДЗ и ИИ — помощь или вред

ГДЗ и ИИ — помощь или вред

6 сентября 2024, 07:10
В России продолжаются дебаты относительно вреда домашних заданий для школьников и применения специализированных сайтов-решебников.

В России продолжаются споры о негативном воздействии домашних заданий на школьников, а также о применении специализированных сайтов-решебников для их выполнения.

В частности, Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, выразил просьбу к министру просвещения России Кравцову освободить школьников от домашних заданий в первые недели учебного года, чтобы облегчить им адаптацию после каникул. Он отметил, что резкие изменения в распорядке дня могут вызвать у детей симптомы депрессии, и предложил временно исключить трудные предметы из программы начальной и средней школы, чтобы снизить уровень стресса у учащихся. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступал за законопроект об отмене домашних заданий, указывая на массовое списывание школьниками с популярных сайтов «Готовых домашних заданий» как на одну из основных причин.



Подробнее — в материале «Новых Известий».

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