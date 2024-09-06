ГДЗ и ИИ — помощь или вред

В частности, Михаил Ветров, председатель Ассоциации производителей детских товаров, выразил просьбу к министру просвещения России Кравцову освободить школьников от домашних заданий в первые недели учебного года, чтобы облегчить им адаптацию после каникул. Он отметил, что резкие изменения в распорядке дня могут вызвать у детей симптомы депрессии, и предложил временно исключить трудные предметы из программы начальной и средней школы, чтобы снизить уровень стресса у учащихся. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступал за законопроект об отмене домашних заданий, указывая на массовое списывание школьниками с популярных сайтов «Готовых домашних заданий» как на одну из основных причин.