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Законопроект

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Ноябрь
Руководство Башкирии отказалось от бани
6 ноября, 16:40
Снижение пенсионного возраста задумали в Башкирии
6 ноября, 07:47
Октябрь
Штрафы в два раза подняли в Башкирии
29 октября, 07:36
Башкирию надоело разбазаривать за копейки
23 октября, 07:42
Курултай сделал своё дело — Курултай может уходить
16 октября, 06:36
Работать бесплатно позволят инвалидам в Башкирии
15 октября, 09:45
В Башкирии депутаты взялись за ночной разгул
14 октября, 06:51
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
7 октября, 08:00
Уфимским курильщикам придется раскошелиться
1 октября, 07:13
Сентябрь
Запрет чайлдфри пошел из Башкирии
24 сентября, 06:30
Жителям Башкирии отменили платежи за капремонт
23 сентября, 08:25
Мигранты не нужны Башкирии
20 сентября, 06:08
Душные автобусы не пустят в Уфу
19 сентября, 05:02
ГДЗ и ИИ — помощь или вред
6 сентября, 07:10
Мигранты-уголовники не нужны Башкирии
5 сентября, 06:41
Чиновник взял с поличным преступников в Башкирии
4 сентября, 17:11
Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
2 сентября, 07:54
Июль
Депутаты Башкирии повышают штрафы
26 июля, 08:14
Дорогой закон из Башкирии оценят в Госдуме РФ
19 июля, 12:15

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