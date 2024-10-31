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Каникулы

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Октябрь
В Уфе закроют детский лагерь
31 октября, 15:49
Видео. Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы
27 октября, 05:24
Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки
24 октября, 19:00
В Башкирии закрывают все школы
24 октября, 15:36
Сроки школьных каникул назвали в Уфе
15 октября, 18:55
График школьных каникул в Башкирии
5 октября, 14:58
Сентябрь
Более 9000 детей внезапно заболели в Башкирии
19 сентября, 06:41
ГДЗ и ИИ — помощь или вред
6 сентября, 07:10
Когда каникулы у школьников в Башкирии
3 сентября, 14:57
Август
Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
27 августа, 07:35
Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году в Башкирии
18 августа, 03:14

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