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Семерых солдат-срочников из Башкирии освободили из плена ВСУ

Семерых солдат-срочников из Башкирии освободили из плена ВСУ

24 августа 2024, 16:45
Фото: 1MI
Mkset публикует полный список обмена пленными между Россией и Украиной в субботу, 24 августа.

Обмен пленными по формуле «115 на 115» состоялся между Россией и Украиной в субботу, 24 августа, при посредничестве ОАЭ. Украина выдала России солдат-срочников, которые попали в плен ВСУ при наступлении на Курскую область. Список обмена оказался в распоряжении Mkset. В списке из 155 фамилий есть семеро призывников из Республики Башкортостан. Это


— Хусаин Б., 2002 года рождения

— Альфир Г., 2003 года рождения

— Артур К., 2003 года рождения

— Никита О., 2003 года рождения

— Антон С., 2004 года рождения

— Камиль С., 2001 года рождения

— Артем О., 2002 года рождения.

Ниже Mkset публикует полный список обмена пленными 24 августа 2024.

Напомним, ранее в Башкирии скончался инвалид-штурмовик.

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