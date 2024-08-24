Семерых солдат-срочников из Башкирии освободили из плена ВСУ

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:54
Обмен пленными по формуле «115 на 115» состоялся между Россией и Украиной в субботу, 24 августа, при посредничестве ОАЭ. Украина выдала России солдат-срочников, которые попали в плен ВСУ при наступлении на Курскую область. Список обмена оказался в распоряжении Mkset. В списке из 155 фамилий есть семеро призывников из Республики Башкортостан. Это
— Хусаин Б., 2002 года рождения
— Альфир Г., 2003 года рождения
— Артур К., 2003 года рождения
— Никита О., 2003 года рождения
— Антон С., 2004 года рождения
— Камиль С., 2001 года рождения