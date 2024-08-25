«Лежаки приходится выпрашивать на коленях»: отзывы туристов про Соленые озера

— Я такого ужаса нигде не видела! Борщ — водичка с капустой. Картофель фри сухой и не вкусный, сосиски самые дешёвые по цене ₽100/шт. Как же так можно не уважать своих гостей, ведь платим немалые деньги? Позор вам! — разносит сервис Гузель.



— Персонал весь вялый, из 4-5 работников один стоит на кассе, второй на раздаче. Это при очереди чуть ли не с улицы! Заказ не слышат, могут дать совершенно не то, что заказали. При этом цены как в ресторане поставили, — замечает Екатерина.



— Брали два плова мяса грамм 50 на две порции. Спросил на раздаче лыбятся стоят, — отметил Денис.



— Топ-1 — худшее место, что я был. Самая примитивная столовка с самое примитивной невкусной едой и ценами как в ресторанах. Самса вообще как будто с начинкой кошачьего корма. Никогда не заходите. Кукурузу лучше съешьте, — резюмирует Сергей.



Вопрос по хлебу урегулирован, а что же со зрелищами?



Честно — негусто. Если вы ждете анимации и водных горок для детей, массажей и спа — то лучше выбрать иное место для отдыха. В списке развлечений, ничего, кроме соленых воздушных ванн — это когда лежак стоит на поддоне с солью — мы не нашли, если это можно считать развлечением. Кстати, оно не из дешевых. Зато «в подарок» зонтик от солнца и два лежака. Можно арендовать сап-борд — ₽500/30 минут. Или сходить в оздоровительный центр. Актуальные цены указываем ниже.