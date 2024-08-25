«Лежаки приходится выпрашивать на коленях»: отзывы туристов про Соленые озера

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Начнем с географии. Город Соль-Илецк расположен в Оренбургской области России, в 50 км от границы с Казахстаном. Издревле местные жители брали отсюда соль и устраивали разные зоны чиллаута. Все озера — не естественные. По мере выработки соли, которая активизировалась во времена Российской империи, когда временами эта приправа была дороже золота, из-за работ образовывались котлованы. Они постепенно наполнялись осадками, создавая такие озера. Настоящие озера имеют источники притока из земли и болот, ни никак не от дождя или снега. Так или иначе, «Соленые озера» Соль-Илецка сравнивают по целебным свойствам с Мертвым морем. Сейчас комплекс «Соленых озер» насчитывает семь водоемов, два из которых — абсолютно техногенные — «Новое» и «Развал». Про пользу и показатели озер можно почитать здесь.
Если у Вас есть частный автотранспорт и желанием провести несколько часов за рулем, но при этом сэкономить на бензине — машина будет оптимальным выбором. Вам предстоит проехать на юг от Уфы до Соль-Илецка 442 км, это около пяти часов в пути. Стоит заметить, что с бесплатными парковочными местами на «Соленых озерах» — дефицит, так что тут сэкономить вряд ли выйдет. Топливо в одну сторону обойдется около ₽1 800. Так что дорога из Уфы в Соль-Илецк в оба конца выйдет примерно в ₽4 000. Если ехать одному — то лучше выбрать автобус, а вот при путешествии с полной загрузкой салона экономия, конечно, ощутима. За качество дорожного полотна и возможные пробки ручаться сложно — ситуация меняется очень быстро.
Каждое лето запускают автобус между Уфой и оренбургским курортом Соль-Илецк. Расписание курсирования по маршруту — через день. В автобус из Уфы в Соль-Илецк надо сесть в 23:00 на Южных воротах. Уже около шести утра транспорт прибудет в точку назначения. Цена на билеты нестабильная — от ₽1 800 до ₽2 383. Это стоимость проезда одного пассажира в одну сторону. Если брать цену дороги в оба конца, то выйдет до ₽5 000.
Авиационного и железнодорожного сообщения между Уфой и «Солеными озерами» пока не запустили.
Ответ прост — отдыхать и оздоравливаться. Есть мнение, что пребывание на «Соленых озерах» лечит остеохондроз, полиартрит, ревматизм, псориаз, бронхиальную астму, а также другие суставные и кожные заболевания. Срок значительного улучшения состояния больных никто не указывает, но рекомендуется провести на курорте не менее недели, чередуя соленые и солнечные ванны.
У тех, кто планирует визит на «Соленые озера» Соль-Илецка на выходные этот вопрос вряд ли вызовет затруднения. Вокруг комплекса озер в пешей доступности около десятка отелей и гостевых домов. Но стоит учитывать сезонность спроса. Его пик — лето.
Гостиницы рядом с озерами в Соль-Илецке предлагают цены от ₽900. За эту сумму можно снять комнатку с самыми скромными условиями. Конечно, не деревянный туалет во дворе, но близко к этому. Отели со «звездами» берут за ночь за номер уже от ₽2 500. Для гостей с претензиями на сервис есть и гостиницы по ₽7 500 за ночь. Впрочем, и отзывы у таких отелей от бывших постояльцев сплошь на пять «звезд». Впрочем, есть и те, кто оказался недоволен самым дорогим в Соль-Илецке сервисом. Вот честные отзывы туристов про Соль-Илецк.
— Безобразная гостиница, окна номеров, вместо заявленного городского пейзажа, выходят на задний двор, где хозблок, какие- то трубы и ободранные стены, номера в три раза меньше заявленных, очень далеко от курортной зоны. Завтрак не вкусный, чая так и не дождались. Очень разочарованы, — делится отзывом Анита.
— Наглый владелец, может выгнать из номера, если кто-то предложит более высокую цену за номер, — рассказывает свой опыт Иван.
— Забронировали за неделю до приезда, внесли предоплату. Приехали с друзьями издалека, а нам хозяин сообщает, что мест нет! С такими безответственными хозяевами мы ещё не сталкивались. Просто поселил в наши номера других людей. Мало того, с трудом вернул деньги и обхамил так, что мы остались виноватыми. Вместо того, чтобы отдохнуть после поездки, теперь придется искать другой отель! Крайне не советую!!! — рекомендует Энися.
А тех, кто в принципе не имеет претензий к комфорту и уровню сервиса, уже на въезде в город встречают якобы хозяева уютных однушек и дач, которые можно снять по приезду в город. Никакого бронирования и предоплаты. Цена — договорная. По отзывам гостей Соль-Илецка более-менее приличная комната обойдется примерно в ₽1 000 с пары в сутки.
— Считаю, что очень дорого и необоснованно, — делится мнением о наличии платного входа Erasus из Уфы. — Монетизированы все удобства, нет нормальных доставок, плохой сервис.
Всё платно. Об этом стоит не забывать прямо с турникета «Соленых озер». Как пишут в отзывах с курорта в Соль-Илецке, цена на вход на «Соленые озера» составляет ₽380. Посмотрим, что указано в официальном прайсе курорта — какие цены и услуги в Соль-Илецке. Парковка — до ₽700 за час, VIP-зона — ₽5 000 за два часа. Бесплатные лежаки, конечно, есть, но чтобы найти их в выходной день — нужно проводить целую спецоперацию и дежурить у турникета с рассветом.
Ниже вы можете увидеть принтскрины с сайта «Соленых озер».
Курорт заявлен как круглогодичный. Одно из самых молодых озер полезно даже зимой, уверяют туристы. В принципе, купальный сезон можно начать уже в мае, но официально «Соленые озера» работают строго в пляжные даты, то есть с 1 мая по 1 сентября. Иногда, дата открытия и закрытия сезона на «Соленых озерах» переносится на пару дней туда-обратно, чтобы захватить полную неделю и не прерывать ее в середине.
Если вы фанат пляжного отдыха — то «Соленые озера» вам понравятся. Здешний почти субтропический и пустынный климат придется по душе любителям солнечных ванн. Погода в мае в Соль-Илецке уже обычно стоит хорошая, пригодная для загара и купания. В июне обычно уже +25С. Самым комфортным месяцем из года в год за редкими исключениями оказывается август. Жара под +28С и мало дождей. И, конечно, очень солнечно.
Солевые и солнечные ванны — это, конечно, прелестно, но через три-часа уже изрядно устаешь курсировать по маршруту. Да и проголодаешься за это время. Официально на территорию «Соленых озер» запрещено проносить еду и напитки. Как пишут в отзывах туристы, на самом деле все на это закрывают глаза. Но, если хочется свежих блюд, то начинаешь искать глазами хотя бы захудалую кафешку с какой-нибудь шаурмой или бургером. Итак, какие есть кафе на Соленых озерах Соль-Илецка. Выбор невелик — точек питания всего две. Средний чек около ₽1 000 — ₽1 500. Как заверяют отзывы туристов, голодными и грустными не останетесь.
— Еду всегда видно, она в казанах перед вами, недорого. Прохладительные напитки всегда холодные, пиво стоит почти как в магазине. Есть мороженое, свежевыжатые соки. Цены приемлемые, по сравнению с российскими курортами — даже смешные, — считает Евгений.
— Дороговато, но вкусно, — сдержанна в своем отзыве Олеся.
— Я такого ужаса нигде не видела! Борщ — водичка с капустой. Картофель фри сухой и не вкусный, сосиски самые дешёвые по цене ₽100/шт. Как же так можно не уважать своих гостей, ведь платим немалые деньги? Позор вам! — разносит сервис Гузель.
— Персонал весь вялый, из 4-5 работников один стоит на кассе, второй на раздаче. Это при очереди чуть ли не с улицы! Заказ не слышат, могут дать совершенно не то, что заказали. При этом цены как в ресторане поставили, — замечает Екатерина.
— Брали два плова мяса грамм 50 на две порции. Спросил на раздаче лыбятся стоят, — отметил Денис.
— Топ-1 — худшее место, что я был. Самая примитивная столовка с самое примитивной невкусной едой и ценами как в ресторанах. Самса вообще как будто с начинкой кошачьего корма. Никогда не заходите. Кукурузу лучше съешьте, — резюмирует Сергей.
Вопрос по хлебу урегулирован, а что же со зрелищами?
Честно — негусто. Если вы ждете анимации и водных горок для детей, массажей и спа — то лучше выбрать иное место для отдыха. В списке развлечений, ничего, кроме соленых воздушных ванн — это когда лежак стоит на поддоне с солью — мы не нашли, если это можно считать развлечением. Кстати, оно не из дешевых. Зато «в подарок» зонтик от солнца и два лежака. Можно арендовать сап-борд — ₽500/30 минут. Или сходить в оздоровительный центр. Актуальные цены указываем ниже.
Сервис экскурсий из Соль-Илецка куда разнообразнее, чем развлечения на «Соленых озерах». Так, гостям курорта готовы предложить путешествия разного профиля. Перечислим некоторые из них:
— Аквапарк «Лимпопо»
— Оренбург
— Святые пещеры
— Обзорная экскурсия по Соль-Илецку
— Меловые горы
— Джип-тур «Шелковый путь»
— Станица Богуславская.
Цены — от ₽1 500 до ₽4 000, курсирование практически ежедневное.
Для ответа на этот вопрос сначала достанем калькулятор. Будем считать на одного человека при условии проезда в пятиместном автомобиле, то есть он оплатит 20% топлива и парковки. Дорога туда — обратно и парковка на одного человека — примерно ₽3 000, если мы пробудем на курорте по 10 часов в день. За это время можно дважды проголодаться. Плюсуем еще ₽4 000. Сам вход — около ₽800. Отель без риска вернуться со вшами и нервным тиком — ₽4 000/ночь. И это мы еще не начали развлекаться! Одна средняя экскурсия — ₽2500, массаж — ₽1 500, сап-борд — ₽1 000. Уже неплохо набежало, да? Ну, гулять — так гулять — берем лежак на 4 часа. Еще ₽2 500. Итого: ₽19 300. Занавес…
— Солёные озера — класс, жалко, душ далеко оттуда, всем советую там побыть. Можно легко плавать научиться, сухая кожа в соли, — считает Илина.
— Из плюсов: действительно полезно, чисто по сравнению с прошлыми годами, есть лежаки и зонты Из минусов: все дорого, найти подходящее жильё не то что проблемно, но тяжело общаться с хозяевами. Почему то грубят, торопятся, — пишет Айдар.
— Отдых для пенсионеров, — критичен Сергей.
— Если хотите избавиться от денег и не получить удовольствия — тогда вам туда. Шезлонгов и зонтов очень мало, раз в семь меньше количества людей. В душ всегда очередь, потому что их мало, вода в душе холодная, напора нет. В туалете бумаги нет, света нет, мыла тоже, напор воды в туалете никакой. На территории озер цены на еду завышены, порции маленькие, всегда очередь. Еду берёшь в одном месте, чай в другом — сервис «на высоте». Вода в озёрах грязная, пластырь плавает, пакеты, пена на поверхности воды. Мы бы у себя на Урале, конечно, не полезли в такую грязь, но раз приехали за 1000 км пришлось через себя переступить, — пишет гостья курорта с Урала.
— Постоянно много народу, лежаки приходится выпрашивать на коленях: главное, чтобы не послали куда подальше. Пресная вода очень грязная, озера норм, душ ледяной, — перечисляет претензии Сабина.
— С каждым посещением, впечатление всё печальнее. Отдыхающих очень много. В будний день, с 13 часов были, но всё впечатление испортили на входе, вот теперь думаю куда написать на них, — спрашивает совет Андрей.
— Фу-фу и ещё раз фу, деньги на вход дерут и ничего сделать не могут. Оренбуржцы ещё ноют, что туристы приезжают, так вы и живете там только за наш счет, — считает Валерия.