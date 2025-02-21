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Плен

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Февраль
Башкирский боец пленил офицеров ВСУ
21 февраля, 04:24
Башкирские бойцы побывали в плену ВСУ
5 февраля, 16:04
Сентябрь 2024
Видео. ФСБ показало операцию из-за обмана с пленом бойца СВО
В Уфе злоумышленники пытались выманить у сестры военнослужащего 1 миллион рублей за свободу брата, сообщает в пятницу, 20 сентября, УФСБ России по Башкирии.
20 сентября 2024, 07:53
За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии
18 сентября 2024, 09:19
Ребёнок оказался в плену в Башкирии
8 сентября 2024, 04:51
Август 2024
Семерых солдат-срочников из Башкирии освободили из плена ВСУ
24 августа 2024, 16:45

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