Видео . ФСБ показало операцию из-за обмана с пленом бойца СВО

В Уфе злоумышленники пытались выманить у сестры военнослужащего 1 миллион рублей за свободу брата, сообщает в пятницу, 20 сентября, УФСБ России по Башкирии.