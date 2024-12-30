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ОАЭ

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Декабрь
Башкирский боец вернулся из плена ВСУ
30 декабря, 17:12
Октябрь
Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000
7 октября, 01:28
Рейсы из Уфы под угрозой срыва
2 октября, 07:40
Сентябрь
Билеты из Уфы в ОАЭ обойдутся в ₽45000
18 сентября, 08:12
Куда все уезжают из Уфы
9 сентября, 13:11
Август
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
26 августа, 11:36
Семерых солдат-срочников из Башкирии освободили из плена ВСУ
24 августа, 16:45
Июль
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
25 июля, 09:22
Башкирию и Батуми связало авиасообщение
4 июля, 20:19
Апрель
Глава Башкирии Радий Хабиров уехал в Дубай
В пресс-службе главы региона поездку на Ближний Восток объяснили участием в экономическом форуме.
23 апреля, 09:43

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