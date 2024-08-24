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Инвалид-штурмовик СВО скончался в Башкирии

Инвалид-штурмовик СВО скончался в Башкирии

24 августа 2024, 13:29
Фото: Андрей Иванюта
В деревне Кузгун-Ахмерово состоялось прощание с 35-летним участником специальной военной операции Вадимом Адельмурдиным, сообщает Андрей Иванюта, глава Белорецкого района.

В субботу, 24 августа, в деревне Кузгун-Ахмерово жители собрались, чтобы проститься с настоящим героем — рядовым Вадимом Адельмурдиным. Этот человек ушел на фронт, несмотря на серьезные медицинские ограничения: у него была только одна почка, и медкомиссия не допускала его к службе. Однако Вадим не отступил и даже писал обращения в высшие инстанции, чтобы получить возможность подписать контракт и отправиться защищать Родину.

С 17 июля 2023 года он служил добровольцем в зоне проведения специальной военной операции. В ходе службы Вадим попал в штурмовой батальон и получил осколочное ранение, после чего был прооперирован в июле. Он готовился вернуться на фронт: купил Ниву и оборудовал её для вывоза раненых и погибших. К сожалению, жизнь Вадима оборвалась из-за заболевания.

Будучи старостой Кузгун-Ахмерово, он инициировал строительство мечети, установил автобусную остановку за свой счет и отремонтировал уличное освещение по всей деревне. За мужество и отвагу Вадим был награждён орденом генерала Шаймуратова посмертно.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта выразил глубокие соболезнования семье Вадима Адельмурдина, подчеркивая важность памяти о таких людях, как он.

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