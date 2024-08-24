Инвалид-штурмовик СВО скончался в Башкирии

В субботу, 24 августа, в деревне Кузгун-Ахмерово жители собрались, чтобы проститься с настоящим героем — рядовым Вадимом Адельмурдиным. Этот человек ушел на фронт, несмотря на серьезные медицинские ограничения: у него была только одна почка, и медкомиссия не допускала его к службе. Однако Вадим не отступил и даже писал обращения в высшие инстанции, чтобы получить возможность подписать контракт и отправиться защищать Родину.