«Бой с тенью» устроили в уфимском лифте

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Судя по всему, шумные вечеринки в одной из квартир на улице Карла Маркса в Уфе стали привычным явлением для соседей. На этот раз компания молодых людей решила спуститься с седьмого этажа после очередного застолья. Однако вместо того, чтобы покинуть помещение в веселом настроении, они застряли в лифте. И тут-то наш герой не выдержал напряженной ситуации и принял решение «разобраться» со своим железным соперником.
Как ясно из видео, парень начал яростно бить потолок, явно решив доказать всем вокруг свою силу. После серии мощных ударов, видно как верх конструкции начал обрушатся. Его подруга попыталась остановить это безумие и вовремя вмешалась, заметив, что лифт не готов к такому бою.