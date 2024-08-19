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Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

«Бой с тенью» устроили в уфимском лифте

«Бой с тенью» устроили в уфимском лифте

19 августа 2024, 17:03
Фото: FreePik
Мужчина не смог справиться с эмоциями и устроил настоящую битву, сообщает инсайдерский телеграмм-канал.

Судя по всему, шумные вечеринки в одной из квартир на улице Карла Маркса в Уфе стали привычным явлением для соседей. На этот раз компания молодых людей решила спуститься с седьмого этажа после очередного застолья. Однако вместо того, чтобы покинуть помещение в веселом настроении, они застряли в лифте. И тут-то наш герой не выдержал напряженной ситуации и принял решение «разобраться» со своим железным соперником.

Как ясно из видео, парень начал яростно бить потолок, явно решив доказать всем вокруг свою силу. После серии мощных ударов, видно как верх конструкции начал обрушатся. Его подруга попыталась остановить это безумие и вовремя вмешалась, заметив, что лифт не готов к такому бою.

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