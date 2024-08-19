«Бой с тенью» устроили в уфимском лифте

Судя по всему, шумные вечеринки в одной из квартир на улице Карла Маркса в Уфе стали привычным явлением для соседей. На этот раз компания молодых людей решила спуститься с седьмого этажа после очередного застолья. Однако вместо того, чтобы покинуть помещение в веселом настроении, они застряли в лифте. И тут-то наш герой не выдержал напряженной ситуации и принял решение «разобраться» со своим железным соперником.