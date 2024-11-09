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Лифт

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В Уфе старики и многодетная мать живут без лифта
9 ноября, 13:05
Пинок в лифте стал предметом криминального следствия
7 ноября, 16:51
Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина
20 октября, 15:23
В уфимской новостройке рухнул лифт
16 октября, 07:42
Видео. В Уфе «заминировали» лифт
11 сентября, 16:38
Видео. «Бой с тенью» устроили в уфимском лифте
19 августа, 17:03
Видео. Уфимец перепутал лифт с боксёрской грушей
14 августа, 14:46
Хоррор-лифт появился в Уфе
9 августа, 10:13
Кто ответит за упавший лифт с людьми в Уфе
Забитый людьми подъёмник пролетел шесть этажей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
29 июля, 05:20
Рухнувший с девочкой лифт в Башкирии оказался новым
24 мая, 09:58
В Башкирии по факту падения лифта в жилом доме возбуждено уголовное дело
23 мая, 11:55
Падением лифта с девочкой внутри в Башкирии занялась прокуратура
23 мая, 10:45
В Стерлитамаке лифт с девочкой внутри пролетел десять этажей
23 мая, 09:48
Двери лифта заблокировали девочку в Уфе
В доме №17/02 по улице Кольцевая в Уфе двери лифта зажали семилетнюю девочку. Подробности стали известны Telegram-каналу «Уфа с огоньком».
28 февраля, 14:41
«Ремонтные работы запланированы»: известны причины падения лифта с пассажирами в Уфе
Об этом Mkset сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
3 января, 12:40
«Было жесткое приземление»: В Уфе лифт с людьми улетел в шахту
Видео ужасного инцидента попало в соцсети.
3 января, 10:14
2023
«Казался нормальным»: странный мужчина напугал маленькую школьницу в лифте в Уфе
8 августа 2023, 04:53

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