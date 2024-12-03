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2024
Любительницу тишины околдовали кулаки фанатки группы «Король и Шут» в Уфе
3 декабря, 07:31
Инвалида избили из-за собаки в Башкирии
22 ноября, 16:35
В центре Уфы спалили припаркованные автомобили
22 ноября, 06:23
Ужин убил мужчину в Башкирии
12 ноября, 15:56
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Пожар в Уфе унёс жизнь 77-летнего дедушки
26 августа, 16:56
Кладбище «полицейских» создали в Уфе
26 августа, 16:44
Видео. Уфимец спел дуэтом с мальчиком с балкона
24 августа, 11:29
Царь-лимон вырос в Башкирии
22 августа, 16:52
Видео. «Бой с тенью» устроили в уфимском лифте
19 августа, 17:03
Лопатный рыцарь из Башкирии пошел под суд
5 августа, 06:52
Бабуля расколотила иномарки клюшкой в Башкирии
Погром на парковке во дворе дома устроила пенсионерка в Туймазах 22 июля, сообщают очевидцы.
23 июля, 11:14
Уфимцы пожаловались на ставящего в подъезде укол мужчину
Жители одного из домов в Уфе заметили, как мужчина со шприцем зашел к ним в подъезд. Об этом стало известно портале «ЮТВ».
15 марта, 15:07
2023
В Башкирии школьник из мести спалил дом беременной соседки
11 сентября 2023, 19:07
Уфимка убила сожителя из-за воздушного фонаря: стали известны подробности
38-летняя уфимка убила сожителя в ходе ссоры. Об этом 17 августа стало известно в следкоме Башкирии.
21 августа 2023, 15:04

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