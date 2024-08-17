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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Уфимцы побегут, а водители постоят

Уфимцы побегут, а водители постоят

17 августа 2024, 10:10
Фото: mkset.ru
В столице Башкирии перекроют загруженный участок дороги для бегунов.

Администрация Уфы опубликовала предупреждение о перекрытии отрезка Индустриального шоссе до створа улицы Сельской Богородской. 7 сентября в городе пройдет легкоатлетический пробег в память о заслуженных тренерах Рашита Мунирова и Николая Попова. Улица будет перекрыта с 10.00 до 12.00.

Мэрия извинилась перед водителями и попросила заранее искать пути объезда.

По словам автолюбителей, постоянные перекрытия городских дорог из-за спортивных событий негативно сказываются на общей ситуации с трафиком. В пробках приходится стоять иногда и более часа.

— Я не против спортивных событий в городе, но уж хотелось бы, чтобы организаторы учитывали время суток, когда перекрывают, логистику движения. Иначе в этих пробках стоять устаешь, — написал водитель Александр Тимофеев в социальных сетях.

— Снова будут пробки и еще и в сентябре, когда дети только начали учиться. Когда на дорогах появляются тысячи водителей везущих свое чадо в школу и из нее. Неужели нельзя провести соревнования в парке или на стадионе? — задается вопросом Екатерина.

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