Уфимцы побегут, а водители постоят

— Снова будут пробки и еще и в сентябре, когда дети только начали учиться. Когда на дорогах появляются тысячи водителей везущих свое чадо в школу и из нее. Неужели нельзя провести соревнования в парке или на стадионе? — задается вопросом Екатерина.