Уфимцы побегут, а водители постоят

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Администрация Уфы опубликовала предупреждение о перекрытии отрезка Индустриального шоссе до створа улицы Сельской Богородской. 7 сентября в городе пройдет легкоатлетический пробег в память о заслуженных тренерах Рашита Мунирова и Николая Попова. Улица будет перекрыта с 10.00 до 12.00.
Мэрия извинилась перед водителями и попросила заранее искать пути объезда.
По словам автолюбителей, постоянные перекрытия городских дорог из-за спортивных событий негативно сказываются на общей ситуации с трафиком. В пробках приходится стоять иногда и более часа.
— Я не против спортивных событий в городе, но уж хотелось бы, чтобы организаторы учитывали время суток, когда перекрывают, логистику движения. Иначе в этих пробках стоять устаешь, — написал водитель Александр Тимофеев в социальных сетях.
— Снова будут пробки и еще и в сентябре, когда дети только начали учиться. Когда на дорогах появляются тысячи водителей везущих свое чадо в школу и из нее. Неужели нельзя провести соревнования в парке или на стадионе? — задается вопросом Екатерина.