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Чиновник

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Декабрь
Чиновник осудил уфимских подростков
1 декабря, 04:42
Ноябрь
Уфу делают красивой за счет мелких торговцев
15 ноября, 06:18
Опытный чиновник и счастливый отец занял кресло мэра в Башкирии
7 ноября, 10:54
Видео. В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника
1 ноября, 12:12
Октябрь
Уфимский чиновник купил свой же завод за бюджетные деньги
15 октября, 06:55
Мэр Сибая позорно перенервничал
13 октября, 13:13
Башкирского чиновника отдали под суд
3 октября, 13:04
Глазастые чиновники обложили данью уфимских торгашей
1 октября, 08:44
Путин вручил медаль уфимскому чиновнику
30 сентября, 19:49
Сентябрь
Видео. В Уфе спалили автомобиль экс-чиновника
20 сентября, 12:06
Рандеву с рыжей плутовкой: чиновник откровенно рассказал об отдыхе
14 сентября, 19:04
Башкирского чиновника осудят за «мутные» схемы
3 сентября, 06:07
Август
Чиновник прокрутил бюджет через сына в Башкирии
26 августа, 07:25
Путин приехал в Башкирию
20 августа, 08:55
Глава района Башкирии — не настоящий
18 августа, 07:25
Чиновник раскаялся и вернул наворованное в Башкирии
8 августа, 15:52
Июль
Уфимского чиновника уволили с позором за блатные номера
30 июля, 06:14
Чиновник продал Башкирию за ₽1,3 млн
25 июля, 07:18
Чиновник похвастался игрой в песочнице на экскаваторе в Башкирии
Глава Бижбулякского района Артур Зарипов выступил с необычным заявлением — он исполнил свою детскую мечту.
18 июля, 12:22
Июнь
Обвиненный во взяточничестве чиновник отправится под суд в Уфе
28 июня, 11:08

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