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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Даяна Нафикова справа на фото

Уфимка стала чемпионкой мира по бегу на сто метров с препятствиями

17 августа 2024, 08:52
Фото: Соцсети спортсменки
Даяна Нафикова справа на фото
Она обошла соперниц из шести стран и показала идеальный результат, сообщает МЧС России по РБ.

Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту проходит в Казахстане. Участвовать в нем приехали спортсменки из Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии и Чехии. Одной из фавориток соревнований зрители и судьи считали уроженку Уфы Даяну Нафикову. Девушка оправдала возложенные на нее надежды и показала шикарный результат, удивив участников. Она преодолела сто метров с препятствиями всего за 16,34 секунды. Такое время превышает рекорд мировых чемпионатов.

По словам девушки, было сложно, но она не волновалась, не переживала, а делала все четко и по сценарию забега.

— Из-за жары и волнения было не просто, но перед самим забегом я собралась с мыслями, настроилась, и вот результат. Я очень довольна. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал, моему тренеру и команде, — сообщила девушка в социальных сетях.

Судьи чемпионата отмечают, что спортсменки из России находятся в великолепной физической форме и составляют серьезную конкуренцию другим участницам.

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