Уфимка стала чемпионкой мира по бегу на сто метров с препятствиями

Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту проходит в Казахстане. Участвовать в нем приехали спортсменки из Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии и Чехии. Одной из фавориток соревнований зрители и судьи считали уроженку Уфы Даяну Нафикову. Девушка оправдала возложенные на нее надежды и показала шикарный результат, удивив участников. Она преодолела сто метров с препятствиями всего за 16,34 секунды. Такое время превышает рекорд мировых чемпионатов.