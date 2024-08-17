Уфимка стала чемпионкой мира по бегу на сто метров с препятствиями

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту проходит в Казахстане. Участвовать в нем приехали спортсменки из Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии и Чехии. Одной из фавориток соревнований зрители и судьи считали уроженку Уфы Даяну Нафикову. Девушка оправдала возложенные на нее надежды и показала шикарный результат, удивив участников. Она преодолела сто метров с препятствиями всего за 16,34 секунды. Такое время превышает рекорд мировых чемпионатов.
По словам девушки, было сложно, но она не волновалась, не переживала, а делала все четко и по сценарию забега.
— Из-за жары и волнения было не просто, но перед самим забегом я собралась с мыслями, настроилась, и вот результат. Я очень довольна. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал, моему тренеру и команде, — сообщила девушка в социальных сетях.
Судьи чемпионата отмечают, что спортсменки из России находятся в великолепной физической форме и составляют серьезную конкуренцию другим участницам.