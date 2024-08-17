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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

На озере Банном в Башкирии утонул мужчина, отправившийся на пробежку

На озере Банном в Башкирии утонул мужчина, отправившийся на пробежку

17 августа 2024, 05:08
Фото: МЧС России по РБ
Его тело обнаружили туристы, когда вышли с утра прогуляться по берегу.

Региональное МЧС сообщает об утопленнике, которого нашли очевидцы сегодня утром на озере Банном возле прогулочного пирса. Семь утра отдыхающие граждане санатория «Юбилейный» вышли на прогулку и были шокированы. В воде лежало тело мужчины средних лет, полностью в одежде.

По одной из версий отдыхающих, это был любитель ранних пробежек, который сегодня, как обычно, отправился бегать. Но произошло ЧП и его не стало. Тело извлекли спасатели и передали правоохранителям, которым предстоит выяснить причину смерти.

— Никому не пожелаю такого увидеть. Пошли на прогулку, смотрим, в воде лежит что-то. Я подумала сначала, что это какое-то животное, а оказалось, что человек. Жутко так сразу стало, я аж задыхаться стала, сердце запрыгало в груди. Никогда такого не видела. «Очень страшно», —написала в соцсетях одна из очевидцев.
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