Тотальную коррупцию вскрыли в Башкирии

Особое внимание привлекли ситуации конфликта интересов. Выяснилось, что некоторые работники фонда отдельно рассматривали заявления своих близких родственников на получение пенсий и социальных выплат. Кроме того, было установлено, что в некоторых подразделениях фонда устраивали своих близких родственников на работу под свое управление. Как известно, сама организация не принимала должных мер по профилактике коррупции.