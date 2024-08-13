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Тотальную коррупцию вскрыли в Башкирии

Тотальную коррупцию вскрыли в Башкирии

13 августа 2024, 10:08
Сотрудники федерального ведомства назначали выплаты своим близким — вычислены 43 подозрительных работника, сообщает региональная прокуратура.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры обнаружили многочисленные случаи, когда сотрудники Фонда пенсионного и социального страхования предоставляли недостоверные сведения о своих доходах. Более того, некоторые должностные лица укрывали информацию о своих транспортных средствах и недвижимом имуществе.

Особое внимание привлекли ситуации конфликта интересов. Выяснилось, что некоторые работники фонда отдельно рассматривали заявления своих близких родственников на получение пенсий и социальных выплат. Кроме того, было установлено, что в некоторых подразделениях фонда устраивали своих близких родственников на работу под свое управление. Как известно, сама организация не принимала должных мер по профилактике коррупции.

По итогам проверки прокуратура внесла представление управляющему Фонда пенсионного и социального страхования. В результате вмешательства надзорного ведомства региональное отделение скорректировало свою работу: 43 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности за свои действия или бездействие.

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