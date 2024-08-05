Вандалы победили мэрию в Башкирии

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В Благовещенском районе Башкирии участились случаи вандализма: за выходные были разгромлены две остановки общественного транспорта. Разбитые стекла — это не только уродливый вид, но и потенциальная угроза для пассажиров.
Анна Карабанов, исполняющая обязанности главы администрации Благовещенского района, выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией.
— Мы стараемся сделать город красивее, но вандалы портят все наши усилия. Меняя стекла каждую неделю, мы не сможем обеспечить нормальное функционирование общественного транспорта, — подчеркнула она. — Вандалы пока лидируют. Увы.
В качестве альтернативы стеклу рассматриваются поликарбонатные панели. Их уже заказали для тестового монтажа.
— Если поликарбонат тоже не выдержит вандалов, придётся переходить на другие материалы, например, на металл, что, безусловно, сделает остановки менее эстетичными, — добавила Анна Карабанов.
Она призвала жителей района быть бдительными и сообщать информацию о возможных вандалах.