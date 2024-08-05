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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:32

Вандалы победили мэрию в Башкирии

Вандалы победили мэрию в Башкирии

5 августа 2024, 06:18
Фото: Анна Карабанова
Уличные хулиганы вынуждают местную власть использовать покрытие для теплиц вместо стёкол, сообщает и. о. главы администрации района Анна Карабанова.

В Благовещенском районе Башкирии участились случаи вандализма: за выходные были разгромлены две остановки общественного транспорта. Разбитые стекла — это не только уродливый вид, но и потенциальная угроза для пассажиров.

Анна Карабанов, исполняющая обязанности главы администрации Благовещенского района, выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией.

— Мы стараемся сделать город красивее, но вандалы портят все наши усилия. Меняя стекла каждую неделю, мы не сможем обеспечить нормальное функционирование общественного транспорта, — подчеркнула она. — Вандалы пока лидируют. Увы.

В качестве альтернативы стеклу рассматриваются поликарбонатные панели. Их уже заказали для тестового монтажа.

— Если поликарбонат тоже не выдержит вандалов, придётся переходить на другие материалы, например, на металл, что, безусловно, сделает остановки менее эстетичными, — добавила Анна Карабанов.

Она призвала жителей района быть бдительными и сообщать информацию о возможных вандалах.

Фото: Анна Карабанова
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