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Updated Сегодня, 05:14

Аэропорт Уфы стал местом преступления

Аэропорт Уфы стал местом преступления

8 августа 2024, 05:12
Фото: 1MI
В Уфе транспортные полицейские раскрыли кражу личного имущества, совершенную в аэропорту, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ПФО.

Одна из пассажирок, с трепетом ожидавшая свой рейс, стала жертвой хищения. Женщина оставила розовый бумажный пакет со своими любимыми кроссовками на скамейке в стерильной зоне и, увы, не заметила, как тот исчез.

Только по прилету в Санкт-Петербург её охватило смятение: кроссовки стоимостью 39 тысяч рублей — совершенно новые и без дефектов — пропали. Сразу после этого она обратилась в дежурную часть транспортной полиции, осознав, что её имущество было украдено.

Фото: управление на транспорте МВД РФ по ПФО

Полицейские быстро отреагировали на ситуацию и начали оперативно-розыскные мероприятия. В ходе расследования выяснилось, что за похищением стоит уборщица производственных помещений аэропорта Уфы. Подозреваемая воспользовалась тем фактом, что никто не следил за её действиями и забрала пакет с содержимым себе. При этом работница прекрасно знала о своих обязанностях: согласно инструкции, все найденные вещи должны быть переданы в службу розыска багажа.

Как результат — уголовное дело по признакам преступления было возбуждено отделом дознания Уфимского линейного управления МВД России на транспорте по статье «Кража».

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