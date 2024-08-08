Аэропорт Уфы стал местом преступления

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Одна из пассажирок, с трепетом ожидавшая свой рейс, стала жертвой хищения. Женщина оставила розовый бумажный пакет со своими любимыми кроссовками на скамейке в стерильной зоне и, увы, не заметила, как тот исчез.
Только по прилету в Санкт-Петербург её охватило смятение: кроссовки стоимостью 39 тысяч рублей — совершенно новые и без дефектов — пропали. Сразу после этого она обратилась в дежурную часть транспортной полиции, осознав, что её имущество было украдено.
Полицейские быстро отреагировали на ситуацию и начали оперативно-розыскные мероприятия. В ходе расследования выяснилось, что за похищением стоит уборщица производственных помещений аэропорта Уфы. Подозреваемая воспользовалась тем фактом, что никто не следил за её действиями и забрала пакет с содержимым себе. При этом работница прекрасно знала о своих обязанностях: согласно инструкции, все найденные вещи должны быть переданы в службу розыска багажа.
Как результат — уголовное дело по признакам преступления было возбуждено отделом дознания Уфимского линейного управления МВД России на транспорте по статье «Кража».