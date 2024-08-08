Аэропорт Уфы стал местом преступления

Полицейские быстро отреагировали на ситуацию и начали оперативно-розыскные мероприятия. В ходе расследования выяснилось, что за похищением стоит уборщица производственных помещений аэропорта Уфы. Подозреваемая воспользовалась тем фактом, что никто не следил за её действиями и забрала пакет с содержимым себе. При этом работница прекрасно знала о своих обязанностях: согласно инструкции, все найденные вещи должны быть переданы в службу розыска багажа.