Легионер «Салавата Юлаева» объяснил свой выбор

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Уроженец Калифорнии, а ныне нападающий уфимского хоккейного клуба Александр Хмелевский в интервью изданию sports.ru прокомментировал свое решение остаться в составе клуба. Ранее в хоккейном сообществе бытовало мнение о том, что Хмелевский вскоре уедет в НХЛ.
По словам форварда, решение остаться далось ему непросто. На него повлияли разные факторы, главным из которых стало то, что в составе уфимского клуба Хмелевский активно принимает участие в играх, тем самым получая возможность профессионально расти и развиваться, а также получать от спорта удовольствие.
Хмелевский также рассказал, как на его решение отреагировали родные и близкие. Хоккеист отметил, что они поддержали его выбор, добавив, что надеется, что никто в дальнейшем не пожалеет о данном решении.