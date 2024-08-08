mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Легионер «Салавата Юлаева» объяснил свой выбор

Легионер «Салавата Юлаева» объяснил свой выбор

8 августа 2024, 05:36
Фото: hcsalavat.ru
Форвард ХК «Салават Юлаев» Александр Хмелевский рассказал, что повлияло на его решение не покидать клуб на фоне курсировавших внутри хоккейного сообщества слухов о том, что он намерен уйти в НХЛ.

Уроженец Калифорнии, а ныне нападающий уфимского хоккейного клуба Александр Хмелевский в интервью изданию sports.ru прокомментировал свое решение остаться в составе клуба. Ранее в хоккейном сообществе бытовало мнение о том, что Хмелевский вскоре уедет в НХЛ.

По словам форварда, решение остаться далось ему непросто. На него повлияли разные факторы, главным из которых стало то, что в составе уфимского клуба Хмелевский активно принимает участие в играх, тем самым получая возможность профессионально расти и развиваться, а также получать от спорта удовольствие.

Хмелевский также рассказал, как на его решение отреагировали родные и близкие. Хоккеист отметил, что они поддержали его выбор, добавив, что надеется, что никто в дальнейшем не пожалеет о данном решении.

Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» продолжаются
Узнать подробнее
Читайте также:
«Остановите Землю — я скачу»: в Башкирии странные развлеченияХК «Салават Юлаев» на два года продлил контракт с защитником КомаровымЖесткое столкновение грузовиков произошло на трассе в Башкирии
#Общество#Происшествия#Спорт#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#Башкортостан#Хоккей#Новости Башкирии#Новости Уфы#НХЛ#Спортсмены#Салават Юлаев#Министерство спорта#Спортивные соревнования
Подпишитесь
«Обратные билеты — это вся моя зарплата»: семья из Уфы попала в анапский «капкан»
Вчера, 18:28
Говяжий флот Башкирии очаровал соцсети
Сегодня, 07:27
«Хватит завешивать тряпочками»: Уфу требуют привести в нормальный вид
Вчера, 15:54
Сумасшедший конец недели в Башкирии предсказали синоптики
Вчера, 14:43
Хабиров указал на новую гордость Уфы
Сегодня, 07:14
Потоп в Башкирии — последние новости
Сегодня, 07:08