Легионер «Салавата Юлаева» объяснил свой выбор

По словам форварда, решение остаться далось ему непросто. На него повлияли разные факторы, главным из которых стало то, что в составе уфимского клуба Хмелевский активно принимает участие в играх, тем самым получая возможность профессионально расти и развиваться, а также получать от спорта удовольствие.