Спортсмен отобрал ₽3 млн у школы в Башкирии

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Суд в Башкирии вынес приговор экс-директору спортивной школы Благоварского района — мужчину обвинили в многомиллионных в поборах с подчинённых.
Как сообщал Mkset, предприимчивый начальник «в добровольно-принудительном порядке» брал с сотрудников учреждения их стимулирующие выплаты. За это ушлый руководитель обещал «не трогать» работников-прогульщиков и прощать другие их «косяки».
С 2018 года таким образом мужчина заработал с девяти подчинённых ₽3 млн. В октябре 2023 года взяточника взяли с поличным, когда сотрудник в очередной раз передавал «дань» начальнику.
Подсудимого оштрафовали на ₽5,5 млн, а также на шесть лет запретили занимать руководящие и хозяйственные должности в образовательных учреждениях. Всю сумму взяток у мужчины конфисковали.
В законную силу решение пока не вступило — у стороны защиты есть время обжаловать приговор суда.