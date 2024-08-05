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Published Сегодня, 16:53

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Спортсмен отобрал ₽3 млн у школы в Башкирии

Спортсмен отобрал ₽3 млн у школы в Башкирии

5 августа 2024, 16:53
Фото: 1MI
Целых пять лет всё учреждения молчало о злодениях, сообщили в башкортостанской прокуратуре.

Суд в Башкирии вынес приговор экс-директору спортивной школы Благоварского района — мужчину обвинили в многомиллионных в поборах с подчинённых.

Как сообщал Mkset, предприимчивый начальник «в добровольно-принудительном порядке» брал с сотрудников учреждения их стимулирующие выплаты. За это ушлый руководитель обещал «не трогать» работников-прогульщиков и прощать другие их «косяки».

Директор-спортсмен отбирал деньги у подчинённых в Башкирии
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С 2018 года таким образом мужчина заработал с девяти подчинённых ₽3 млн. В октябре 2023 года взяточника взяли с поличным, когда сотрудник в очередной раз передавал «дань» начальнику.

Подсудимого оштрафовали на ₽5,5 млн, а также на шесть лет запретили занимать руководящие и хозяйственные должности в образовательных учреждениях. Всю сумму взяток у мужчины конфисковали.

В законную силу решение пока не вступило — у стороны защиты есть время обжаловать приговор суда.

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