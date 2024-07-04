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Updated Сегодня, 07:23

Директор-спортсмен отбирал деньги у подчинённых в Башкирии

Директор-спортсмен отбирал деньги у подчинённых в Башкирии

4 июля 2024, 06:48
Фото: 1MI
Почти пять лет начальник детского учреждения побирался с персонала — преступным путём мужчина успел получить более ₽3 млн, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Подсудимый работал директором Детской юношеской спортивной школы Благоварского района. С 2018 по 2023 год руководитель учреждения заставлял тренеров и других сотрудников отдавать ему стимулирующие выплаты. Взамен недобросовестный директор обещал закрывать глаза на прогулы и в целом гарантировать своё покровительство по любым вопросам. Впрочем, добровольной сделку было назвать нельзя — за отказ начальник угрожал работникам увольнением.

Устав от постоянных поборов, один из сотрудников решился «сдать» руководителя в полицию. Силовики организовали операцию по задержанию взяточника — в момент очередной передачи средств обвиняемого схватили с поличным.

Свою вину директор школы признал. Его дело сейчас изучает суд для дальнейшего проведения заседания. Имущество мужчины арестовали.

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#Общество#Взятка#Деньги#Башкортостан#Коррупция#Новости Башкирии#Работа#Благоварский район
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