Директор-спортсмен отбирал деньги у подчинённых в Башкирии

Подсудимый работал директором Детской юношеской спортивной школы Благоварского района. С 2018 по 2023 год руководитель учреждения заставлял тренеров и других сотрудников отдавать ему стимулирующие выплаты. Взамен недобросовестный директор обещал закрывать глаза на прогулы и в целом гарантировать своё покровительство по любым вопросам. Впрочем, добровольной сделку было назвать нельзя — за отказ начальник угрожал работникам увольнением.