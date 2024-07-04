Директор-спортсмен отбирал деньги у подчинённых в Башкирии

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Подсудимый работал директором Детской юношеской спортивной школы Благоварского района. С 2018 по 2023 год руководитель учреждения заставлял тренеров и других сотрудников отдавать ему стимулирующие выплаты. Взамен недобросовестный директор обещал закрывать глаза на прогулы и в целом гарантировать своё покровительство по любым вопросам. Впрочем, добровольной сделку было назвать нельзя — за отказ начальник угрожал работникам увольнением.
Устав от постоянных поборов, один из сотрудников решился «сдать» руководителя в полицию. Силовики организовали операцию по задержанию взяточника — в момент очередной передачи средств обвиняемого схватили с поличным.
Свою вину директор школы признал. Его дело сейчас изучает суд для дальнейшего проведения заседания. Имущество мужчины арестовали.