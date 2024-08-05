На заражённое озеро будут сгонять купаться туристов в Башкирии

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Единую туристическую зону хотят создать из двух озёр в Баймакском районе Башкирии. Об этом в ходе правительственного совещания 5 августа сообщил вице-премьер региона Азат Бадранов.
Новый туркластер получит название «Ирандык». В него войдут территории вокруг озёр Талкас и Графское. Подробнее планы с представителями бизнеса обсудят 15–16 августа — в это время у одного из водоёмов будет проходить фестиваль башкирской лошади.
Напомним, в июле на озере Талкас были обнаружены опасные бактерии. Как сообщал Mkset, из-за этого в водоёме приняли решение полной замены объёма воды. Местная администрация призывала жителей муниципалитета отказаться от посещения озера.