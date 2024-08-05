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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

На заражённое озеро будут сгонять купаться туристов в Башкирии

На заражённое озеро будут сгонять купаться туристов в Башкирии

5 августа 2024, 15:45
Фото: 1MI
Чиновники придумали способ пополнить региональную казну.

Единую туристическую зону хотят создать из двух озёр в Баймакском районе Башкирии. Об этом в ходе правительственного совещания 5 августа сообщил вице-премьер региона Азат Бадранов.

Новый туркластер получит название «Ирандык». В него войдут территории вокруг озёр Талкас и Графское. Подробнее планы с представителями бизнеса обсудят 15–16 августа — в это время у одного из водоёмов будет проходить фестиваль башкирской лошади.

В Башкирии нашли опасные бактерии
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Напомним, в июле на озере Талкас были обнаружены опасные бактерии. Как сообщал Mkset, из-за этого в водоёме приняли решение полной замены объёма воды. Местная администрация призывала жителей муниципалитета отказаться от посещения озера.

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