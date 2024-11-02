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Конфискация

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Ноябрь
Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии
2 ноября, 05:19
Октябрь
Купить права в Уфе — лишиться машины
4 октября, 09:08
Суд отобрал за пьяную езду Audi Q7
2 октября, 10:59
Август
Известный магазин оказался складом контрафакта в Уфе
29 августа, 11:24
Башкирию ограбили на ₽485 000
29 августа, 06:09
Спортсмен отобрал ₽3 млн у школы в Башкирии
5 августа, 16:53
Июль
Иномарку за ₽2,3 млн отобрали у жителя Башкирии
30 июля, 10:21
Коррупционное кафе пытались продать в Уфе
Заведение общепита принадлежит родственникам «золотого гаишника» из Башкирии, гласят документы регионального управления Росимущества.
30 июля, 04:19
На СВО из Башкирии отправили 14 автомобилей должников и нарушителей
1 июля, 10:56
Июнь
В Башкирии дёшево продают иномарки должников
В июле в Башкирии пройдёт ряд аукционов на имущество должников. На торги отправили автомобили нарушителей ₽501 тысячи до ₽2,455 млн.
13 июня, 05:07

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