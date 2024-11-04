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«Бог терпел и нам велел»: городской транспорт мучает уфимцев
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7 октября, 11:01
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Зима близко: в Уфе ставят тёплые остановки
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Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов
30 августа, 09:59
Видео. В Уфе трамвай поехал не по рельсам
29 августа, 09:22
Как поедет транспорт на День города в Уфе
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«Финист» сменит «Ласточку» в Уфе в субботу
Импортозамещенная электричка по будням будет возить пассажиров из Шакши и Дёмы, сообщает Минтранс Башкирии.
6 августа, 12:44
Видео. Мэр Уфы поделился подробностями важного проекта
В Уфе активно реализуется проект «Городская электричка», который обещает улучшить транспортную инфраструктуру столицы, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
4 августа, 11:45

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