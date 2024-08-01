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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Камикадзе охотятся за Артистом из Башкирии

Камикадзе охотятся за Артистом из Башкирии

1 августа 2024, 10:32
Фото: Алексей Пальчинский/Telegram
Чтобы защититься от них, приходится использовать особые боевые навыки, рассказывает земляк бойца СВО.

Мэр города Октябрьского Алексей Пальчинский решил рассказать у себя в соцсетях о мобилизованном земляке с позывным Артист из Башкирии.

Горожанин находится в зоне проведения спецоперации с осени 2022 года — у бойца имеется также трёхлетний опыт службы по контракту. Сейчас он участвует в боях на Запорожском направлении.

Артист служит в качестве замкомвзвода огневой поддержки. На днях его едва не настиг вражеский FPV-дрон — беспилотник уже подлетел к его посту и начал искать щель меж крон деревьев, чтобы совершить налёт. Однако боец успел сбить дрон-камикадзе из крупнокалиберного пулемёта.

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