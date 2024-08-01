Камикадзе охотятся за Артистом из Башкирии

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Мэр города Октябрьского Алексей Пальчинский решил рассказать у себя в соцсетях о мобилизованном земляке с позывным Артист из Башкирии.
Горожанин находится в зоне проведения спецоперации с осени 2022 года — у бойца имеется также трёхлетний опыт службы по контракту. Сейчас он участвует в боях на Запорожском направлении.
Артист служит в качестве замкомвзвода огневой поддержки. На днях его едва не настиг вражеский FPV-дрон — беспилотник уже подлетел к его посту и начал искать щель меж крон деревьев, чтобы совершить налёт. Однако боец успел сбить дрон-камикадзе из крупнокалиберного пулемёта.