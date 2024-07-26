Путин посмертно наградил уфимца

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Уфимец Александр Жерновков получил смертельное ранение в ходе спецоперации. На момент гибели военнослужащего было 44 года. В столице региона прошла траурная церемония.
Боец родился и вырос в Уфе. Родственники и друзья описывают его как «доброго, светлого человека». Контракт с Минобороны он подписал в 2023 году.
В некрологе муниципальная администрация указала, что боец погиб, показав «пример героизма и стойкости», сохранив до конца «верность присяге».
Погибшего посмертно наградили орденом Мужества — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награда была передана матери военнослужащего. Руководство района выразило соболезнования родным и близким уфимца.
Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе СВО не стало мобилизованного снайпера из Уфы. Редакция подробно рассказывала биографию бойца.