Двое мужчин в Башкирии избили полицейского и его жену

Между посетителями развлекательного заведения в Туймазах завязался конфликт, который позднее перерос в драку с оскорблениями. Участниками ссоры изначально были четыре человека: двое мужчин и две женщины. Один из мужчин применил к последним физическое насилие, на что отреагировал находившийся в заведении сотрудник полиции. Однако мужчины избили и его.