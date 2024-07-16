Двое мужчин в Башкирии избили полицейского и его жену

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Между посетителями развлекательного заведения в Туймазах завязался конфликт, который позднее перерос в драку с оскорблениями. Участниками ссоры изначально были четыре человека: двое мужчин и две женщины. Один из мужчин применил к последним физическое насилие, на что отреагировал находившийся в заведении сотрудник полиции. Однако мужчины избили и его.
В результате действий агрессоров сотрудник полиции получил травмы средней тяжести. Также от их рук пострадала жена полицейского. Кроме того, в ходе конфликта мужчины не стеснялись в выражениях и сыпали оскорблениями.