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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

Двое мужчин в Башкирии избили полицейского и его жену

Двое мужчин в Башкирии избили полицейского и его жену

16 июля 2024, 06:52
Фото: 1MI
Агрессоры получили 3,1 и 3,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Между посетителями развлекательного заведения в Туймазах завязался конфликт, который позднее перерос в драку с оскорблениями. Участниками ссоры изначально были четыре человека: двое мужчин и две женщины. Один из мужчин применил к последним физическое насилие, на что отреагировал находившийся в заведении сотрудник полиции. Однако мужчины избили и его.

В результате действий агрессоров сотрудник полиции получил травмы средней тяжести. Также от их рук пострадала жена полицейского. Кроме того, в ходе конфликта мужчины не стеснялись в выражениях и сыпали оскорблениями.

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