Новые детские пособия и индексация пенсии: что изменится с 1 августа в Башкирии

В случае, если имущество не было продано на торгах, его можно использовать в качестве отступного для погашения долгов кредиторов при банкротстве кредитных организаций. Это означает, что такое имущество может быть передано кредиторам в счет погашения их требований. Важно отметить, что в перечень кредиторов, права которых могут быть удовлетворены за счет этого отступного, входят кредиторы первой очереди. Это говорит о том, что в первую очередь должны быть учтены обязательства перед теми, кто имеет первоочередное право на получение выплат или иного имущества в процессе ликвидации активов должника. Таким образом, не реализованные на торгах активы становятся альтернативным средством для расчетов с кредиторами, что может облегчить процесс банкротства и обеспечить более справедливое распределение оставшихся активов между теми, кто имеет право на их получение.