Возле тела бойца СВО нашли шесть бутылок водки

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан рассмотрел спор вдовы мобилизованного на СВО жителя региона и страховой компании. Женщина была уверена в том, что ей положена выплата в ₽6 млн за то, что призванный на службу супруг погиб. Суд выяснил, что претензии вдовы мобилизованного из Башкирии не имеют законных оснований.
Как указано в материалах суда, жителя Башкирии мобилизовали на СВО в сентябре 2022 года. Стрелок должен был прибыть в военную часть в Чебаркуле, но до Челябинской области мобилизованный не добрался. Он сел в вагон эшелона «Казань-Миллерово» и тот же день его труп обнаружили к моменту прибытия состава в Сызрань. Признаков насильственной смерти эксперты не нашли. Зато возле трупа мобилизованного из Бирска мужчины нашли шесть пустых бутылок водки, а в его крови — высокое содержание спирта, 3,7 промилле. То есть житель Башкирии был пьян до бессознательного состояния. Медики пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. Страховая компания отказала вдове мобилизованного бойца и трём его детям в выплате.
Суд пришел к выводу, что для этого есть законные основания.
«Согласно п. 8 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации N 1495, военнослужащий не признается погибшим (умершим), получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, если это явилось следствием добровольного приведения себя в состояние опьянения.
Закон закрепляет исчерпывающий перечень оснований освобождения страховщика от выплаты страховой суммы. В частности, страховщик вправе отказать выгодоприобретателю в выплате страховой суммы, если страховой случай находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица, то есть при наличии вступившего в законную силу решения суда, которым установлено это обстоятельство».