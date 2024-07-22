Возле тела бойца СВО нашли шесть бутылок водки

Как указано в материалах суда, жителя Башкирии мобилизовали на СВО в сентябре 2022 года. Стрелок должен был прибыть в военную часть в Чебаркуле, но до Челябинской области мобилизованный не добрался. Он сел в вагон эшелона «Казань-Миллерово» и тот же день его труп обнаружили к моменту прибытия состава в Сызрань. Признаков насильственной смерти эксперты не нашли. Зато возле трупа мобилизованного из Бирска мужчины нашли шесть пустых бутылок водки, а в его крови — высокое содержание спирта, 3,7 промилле. То есть житель Башкирии был пьян до бессознательного состояния. Медики пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. Страховая компания отказала вдове мобилизованного бойца и трём его детям в выплате.