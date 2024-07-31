Женщина лишилась матки из-за беременности монстром

Врачи Республиканской больницы им. Г. Г. Куватова удалили гигантскую миому матки 40-летней пациентке из Башкирии. Женщина ранее пришла на прием в свою районную больницу, где ей не смогли помочь. Пациентка жаловалась на боли при мочеиспускании. При этом у нее был увеличен живот. Пациентка больше напоминала беременную на сроке 36-37 недель. Но «роженица» вынашивала не ребенка, а огромную миому. Из-за этого ей пришлось вырезать репродуктивные органы.