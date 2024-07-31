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Женщина лишилась матки из-за беременности монстром

Женщина лишилась матки из-за беременности монстром

31 июля 2024, 09:30
Фото: 1MI
Врачам республиканской больницы пришлось потрудиться над нестандартной пациенткой, сообщает глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Врачи Республиканской больницы им. Г. Г. Куватова удалили гигантскую миому матки 40-летней пациентке из Башкирии. Женщина ранее пришла на прием в свою районную больницу, где ей не смогли помочь. Пациентка жаловалась на боли при мочеиспускании. При этом у нее был увеличен живот. Пациентка больше напоминала беременную на сроке 36-37 недель. Но «роженица» вынашивала не ребенка, а огромную миому. Из-за этого ей пришлось вырезать репродуктивные органы.

— Опухоль занимала всю малую тазовую область и брюшную полость. Хирургам предстояло удалить гигантскую опухоль, не повредив при этом единственный мочеточник. Врачи через лапаротомию удалили миому и матку, включая маточные трубы, — рассказал глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин.

Операция прошла успешно, у пациентки восстановилось мочеиспускание. Её выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

— Сохранение матки при удалении опухоли было бы возможным при регулярном наблюдении у врача, прохождении диспансеризации и своевременной диагностике заболевания, — добавил глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин.

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