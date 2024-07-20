Индексация пенсии в 2025 году: кому, когда и сколько

В России после восьми лет перерыва возвращается индексация пенсии для тех, кто уже достиг возраста ее получения и продолжает работать. Работающим пенсионерам с 2016 года пенсия за счет индексации не повышалась. Им делали перерасчет с учетом начисленных страховых взносов каждый год 1 августа. А индексация полагалась после увольнения — за все годы. Как теперь будут получать пенсию работающие пенсионеры и на какую величину вырастут их выплаты? Рассказываем всё, что известно по теме индексации пенсий в 2025 году, высчитываем примерный размер прибавки и даём совет, как получать максимальную пенсию в России.



