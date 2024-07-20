Индексация пенсии в 2025 году: кому, когда и сколько

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В России после восьми лет перерыва возвращается индексация пенсии для тех, кто уже достиг возраста ее получения и продолжает работать. Работающим пенсионерам с 2016 года пенсия за счет индексации не повышалась. Им делали перерасчет с учетом начисленных страховых взносов каждый год 1 августа. А индексация полагалась после увольнения — за все годы. Как теперь будут получать пенсию работающие пенсионеры и на какую величину вырастут их выплаты? Рассказываем всё, что известно по теме индексации пенсий в 2025 году, высчитываем примерный размер прибавки и даём совет, как получать максимальную пенсию в России.
Предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам, то есть женщинам в возрасте 60+ и мужчинам в возрасте 65+, прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года. Во время общения участниками форума Президент России Владимир Путин поддержал предложение и поручил Правительству РФ проработать этот вопрос. На это ушло менее месяца. Уже 8 июля 2024 года Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона „Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации“ и статью 261 Федерального закона „О страховых пенсиях“. Именно на его основе и будет проходить ежегодная индексация пенсий работающим пенсионерам.
Страховая пенсия. Её получают все работавшие россияне. Для ее получения нужно накопить трудовой стаж и достичь определенного возраста. В Росси для женщин сейчас этот порог установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет.
Накопительная пенсия. Она формируется из взносов работодателя и самого работника. Но, если гражданин еще работает, взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой пенсии.
Государственная пенсия. Такую пенсию назначают особым категориям граждан. Например, это военные, федеральные госслужащие, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и так далее.
Социальная пенсия. Её выплачивают тем, у кого нет права на страховую пенсию — никогда не работавшим гражданам, в том числе — инвалидам.
Пенсия для иностранцев и лиц без гражданства. Если у этих групп лиц есть вид на жительство, они могут наравне с россиянами получать страховую и государственную пенсию.
Решение президента России Владимира Путина о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам повысит производительность труда и вернет в экономику России опытные кадры, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин. По его данным индексация затронет 7,87 млн человек в России.
Ежегодная индексация страховых пенсий по старости проводится раз в год. Это происходит 1 января. До 2025 года эта индексация касалась только неработающих пенсионеров, то есть тех, которые не участвуют в системе обязательного пенсионного страхования. В 2024 году фиксированная часть пенсии и стоимость пенсионного коэффициента составила 7,5%.
Согласно поправкам закон, одобренный Госдумой и Президентом РФ, с 2025 года пенсия будет индексироваться одинаково для всех пенсионеров. То есть нет разницы — работает пенсионер или нет. С 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет установлена страховая пенсия и фиксированная выплата к ней в размере по состоянию на 31 декабря 2024 года. В дальнейшем эта выплата будет ежегодно индексироваться.
Что касается сумм пенсии, которые работающие пенсионеры недополучили с 2016 года по 2024 год из-за того, что выплаты не индексировались, в Минтруде России пояснили, что они будут выплачены пенсионеру, когда он прекратит трудовую деятельность. Вот что по этому поводу сказал министр труда Антон Котяков.
— В 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов. Для расчета размера прибавки в будущем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 года. А включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности, — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков
В 2024 году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января по уровню фактической инфляции, но не менее чем на тысячу рублей.
Индексацию пенсий решите с 2025 года проводить дважды в год, потому что ее размер поставили в зависимость от двух величин — инфляции за прошлый год и роста средней заработной платы в России. Планируется, что индексация пенсий будет проходить ежегодно 1 февраля и 1 апреля. То есть, исходя из поправок законодательства, впервые за восемь лет индексацию для работающих пенсионеров проведут 1 февраля 2025 года.
Кроме того, работающим пенсионерам сохраняется перерасчет с учетом взносов за прошедший год. Его делают ежегодно 1 августа. За год человек может накопить максимум три пенсионных балла. Но раньше стоимость считали без индексации, а с 2025 года будут учитывать данные текущего года.
Размер пенсии работающего пенсионера в 2025 году зависит от величины той выплаты, что он получает сейчас. Средний размер пенсии работающих пенсионеров по данным Социального фонда России в 2024 году составляет ₽17 600. По примерным подсчетам вице-премьера Татьяны Голиковой сумма прибавки из-за индексации пенсии в 2025 году работающим пенсионерам составит около ₽1 300. Это усредненные общие данные по России.
В Башкирии по состоянию на начало января 2024 года пенсионеры в среднем получали ₽20 328 рублей. У работающих пенсионеров она составила ₽17 456. Возьмем эти данные для примерно расчета величины прибавки к пенсии после ее индексации работающим пенсионерам в Башкирии в 2025 году.
Итак, пенсия работающего пенсионера в Башкирии составляет ₽17 456. Теперь высчитаем ее с учетом пропущенных индексаций. Она будет базой для индексации 2025 года. Посчитаем индексации за три последних пропущенных года:
17 456×0,1 (10%) = 1 745,6
17 456 + 1 745,6 = 19 201,6
19 201,6×0,048 (4,8%) = 921,6
19 201,6 + 921,6 = 20 123,2
20 123,2×0,075 (7,5%) = 1 509,2
20 123,2 + 1 509,2 = 21 632,4
С учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы пенсия составляет ₽21 632,4. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. То есть величина прибавки будет считаться так:
21 632,4 х? % =
По прогнозам Центрального Банка России, инфляция в стране в 2024 году составит 4,8%. Тогда получается:
21 632,4×4% = 1 038
Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере ₽17 456. То есть пенсия в Башкирии для работающих пенсионеров в феврале 2025 года составит ₽18 494,3. Когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.
Всё зависит от даты прекращения работы. Если вы достигли пенсионного возраста, то выгоднее всего писать заявление об увольнении в последний день месяца. Тогда пенсионер максимально быстро получит все надбавки. Увеличение суммы зачисления он увидит уже в следующем месяце.
По закону после прекращения трудовой деятельности работающего пенсионера происходит перерасчет страховой и фиксированной части пенсии — гражданин получит все надбавки, которые накопились за время работы. Корректировка размера выплаты происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Увольняться выгоднее всего последним днем месяца. Например, пенсионер уволился 31 мая, он получит не только заработную плату за полный месяц, но и повышенную пенсию начиная с 1 июня. Это подтвердили в Социальном Фонде России. Если пенсионер подает заявление на увольнение, в котором он указывает в качестве причины выход на пенсию, работодатель обязан уволить работника без отработки в течение 14 дней.
Важно запомнить: этим правом можно воспользоваться только один раз. То есть нельзя ежемесячно увольняться 30-31 числа и 1 числа снова писать заявление о приёме на работу.