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Уфимского чиновника уволили с позором за блатные номера

Уфимского чиновника уволили с позором за блатные номера

30 июля 2024, 06:14
Фото: 1MI
При участии третьих лиц чиновник проворачивал дела с регистрационными знаками, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководитель службы благоустройства Демского района Уфы покинул свою должность в связи с утратой доверия. По информации прокуратуры, ранее он выдал третьему лицу доверенность на совершение регистрационных действий с транспортными средствами в органах ГИБДД.

Далее из ведения предприятия были выведены «блатные» автомобильные номера, которые состояли из сочетаний цифр 001, 007, 777. Под этими номерами ездили школьный автобус и грузовой транспорт.

Отмечается, что для проведения сделок учреждение также приобрело легковой автомобиль отечественного производства. В дальнейшем легковушку активно использовали в своих целях.

Ранее своей должности лишилась чиновница из сельской администрации одного из республиканских муниципалитетов. Женщина присвоила себе крупную денежную сумму которую сельчане собирали на оплату услуг ЖКХ.

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#Общество#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Уголовное дело#Башкортостан#ЖКХ#Чиновник#Автобус#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Грузовой транспорт#Блатные номера#Легковой автомобиль#Отечественное производство#Сельская администрация
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