Уфимского чиновника уволили с позором за блатные номера

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Руководитель службы благоустройства Демского района Уфы покинул свою должность в связи с утратой доверия. По информации прокуратуры, ранее он выдал третьему лицу доверенность на совершение регистрационных действий с транспортными средствами в органах ГИБДД.
Далее из ведения предприятия были выведены «блатные» автомобильные номера, которые состояли из сочетаний цифр 001, 007, 777. Под этими номерами ездили школьный автобус и грузовой транспорт.
Отмечается, что для проведения сделок учреждение также приобрело легковой автомобиль отечественного производства. В дальнейшем легковушку активно использовали в своих целях.
Ранее своей должности лишилась чиновница из сельской администрации одного из республиканских муниципалитетов. Женщина присвоила себе крупную денежную сумму которую сельчане собирали на оплату услуг ЖКХ.