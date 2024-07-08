Чиновница из Башкирии оказалась мошенницей

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Учалинская межрайонная прокуратура добилась увольнения сотрудницы сельской администрации с формулировкой «за утрату доверия». Как указывает надзорное ведомство, женщина находилась в должности управляющей делами местного сельсовета и оказалась мошенницей.
Уголовное преступление относится в 2021 году. Тогда чиновница собрала с жителей деревни Курама ₽75 000. Эти деньги нужно было через местный бюджет передать ресурсоснабжающей организации за оплату электроэнергии. Но этого не произошло. Деньги женщина присвоила. На нее возбудили уголовное дело. Сейчас его рассматривает суд. Кроме того, прокуратура потребовала уволить причастную к махинациям сотрудницу.
— Также межрайонная прокуратура внесла в адрес главы органа местного самоуправления представление в котором потребовала решить вопрос о расторжении трудового договора. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования должностное лицо уволено в связи с утратой доверия, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.