Чиновница из Башкирии оказалась мошенницей



Уголовное преступление относится в 2021 году. Тогда чиновница собрала с жителей деревни Курама ₽75 000. Эти деньги нужно было через местный бюджет передать ресурсоснабжающей организации за оплату электроэнергии. Но этого не произошло. Деньги женщина присвоила. На нее возбудили уголовное дело. Сейчас его рассматривает суд. Кроме того, прокуратура потребовала уволить причастную к махинациям сотрудницу.