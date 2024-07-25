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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В Уфе арестовали пять такси

В Уфе арестовали пять такси

25 июля 2024, 09:54
Фото: 1MI
Инспекторы в Башкирии за несколько дней поймали 176 перевозчиков-нарушителей, сообщили в Минтрансе республики.

Напомним, в регионе с 22 по 31 июля проходит спецоперация «Такси» с участием сотрудников ГАИ, министерства транспорта и миграционной службы.

По информации ведомств, только за 24 июля в Уфе был задержан 31 таксист, нарушивший различные правила перевозки пассажиров. У пятерых перевозчиков машины забрали на штрафстоянки.

Среди недобросовестных водителей, рассказывают власти, были лица, ездившие с неисправными тормозами, незаконным газобалонным оборудованием и изменённой конструкций авто. Так, 23 июля машину с неработающей АБС (Антиблокировочная система) остановили в микрорайоне Сипайлово.

Такси в Уфе водит неизвестно кто
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#Общество#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#Полиция#Дороги#Штрафы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Такси#Нарушения#ГАИ
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