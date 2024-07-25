В Уфе арестовали пять такси

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Напомним, в регионе с 22 по 31 июля проходит спецоперация «Такси» с участием сотрудников ГАИ, министерства транспорта и миграционной службы.
По информации ведомств, только за 24 июля в Уфе был задержан 31 таксист, нарушивший различные правила перевозки пассажиров. У пятерых перевозчиков машины забрали на штрафстоянки.
Среди недобросовестных водителей, рассказывают власти, были лица, ездившие с неисправными тормозами, незаконным газобалонным оборудованием и изменённой конструкций авто. Так, 23 июля машину с неработающей АБС (Антиблокировочная система) остановили в микрорайоне Сипайлово.