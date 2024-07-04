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Диверсанту из Башкирии дали 15 лет за сожжённую «будку»

Диверсанту из Башкирии дали 15 лет за сожжённую «будку»

4 июля 2024, 12:28
Фото: 1MI
Молодой человек из Сибая агитировал друзей воевать за Украину, сообщает прокуратура РБ.

Как гласит пресс-релиз ведомства, 23-летний парень на протяжении года — с весны 2022 до весны 2023 года — пытался вовлечь знакомых в деятельность проукраинского формирования Легион «Свобода России»*. Кроме того, утверждается, что юноша выложил в интернет некую «дискредитирующую ВС РФ» видеозапись.

В марте 2023 года обвиняемый перешёл от слов к делу — диверсант облил бензином будку трансформатора на объекте РЖД и уничтожил оборудование на ₽280 000. После «акции» молодого человека задержали силовики.

Горожанину назначили 15 лет лишения свободы — первые три года он должен будет провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима с годом в изоляторе. С диверсанта также взыскали ущерб за поломанный трансформатор.

* — террористическая организация, запрещённая на территории РФ.

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