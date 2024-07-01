Украина предъявила обвинения властям Башкирии

Согласно заявлению, Радий Хабиров и Ратмир Мавлиев обвиняются в «финансировании изменения границ Украины» и спонсировании Вооружённых сил РФ. В сообщении указано на то, что «подозреваемые лично отдавали распоряжения» на отправку помощи российской армии.