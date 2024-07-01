Украина предъявила обвинения властям Башкирии

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Согласно заявлению, Радий Хабиров и Ратмир Мавлиев обвиняются в «финансировании изменения границ Украины» и спонсировании Вооружённых сил РФ. В сообщении указано на то, что «подозреваемые лично отдавали распоряжения» на отправку помощи российской армии.
— О поддержке так называемой «СВО» лидеры Башкортостана отчитываются в формате публикаций в медиа, называя это «отправкой гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции, — гласит сообщение Офиса генпрокурора Украины (перевод Mkset).
Кроме того, отдельно прокуратура государства упоминает отчёт одного из «обвиняемых» в отправке «сотого гумконвоя» осенью минувшего года.
Известно, что расследование поручили управлению Службы Безопасности Украины по Винницкой области. Сами Хабиров и Мавлиев пока заявления властей соседнего государства никак не комментировали.