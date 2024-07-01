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Updated Сегодня, 11:49

Украина предъявила обвинения властям Башкирии

Украина предъявила обвинения властям Башкирии

1 июля 2024, 10:19
Фото: пресс-служба главы РБ
Украинская генпрокуратура заочно утвердила обвинения по уголовным статьям в адрес главы Башкирии и мэра столицы региона, гласит сообщение Офиса генпрокурора страны.

Согласно заявлению, Радий Хабиров и Ратмир Мавлиев обвиняются в «финансировании изменения границ Украины» и спонсировании Вооружённых сил РФ. В сообщении указано на то, что «подозреваемые лично отдавали распоряжения» на отправку помощи российской армии.

— О поддержке так называемой «СВО» лидеры Башкортостана отчитываются в формате публикаций в медиа, называя это «отправкой гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции, — гласит сообщение Офиса генпрокурора Украины (перевод Mkset).

Кроме того, отдельно прокуратура государства упоминает отчёт одного из «обвиняемых» в отправке «сотого гумконвоя» осенью минувшего года.

Фото: Офiс Генерального прокурора/Telegram

Известно, что расследование поручили управлению Службы Безопасности Украины по Винницкой области. Сами Хабиров и Мавлиев пока заявления властей соседнего государства никак не комментировали.

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Отметим, что ранее глава Башкортостана фигурировал в санкционных списках ряда западных стран.

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#Политика#Общество#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Украина#Санкции#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спецоперация#СВО#Хабиров#Мавлиев
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