Известный националист, рэпер из Зелёнки: рассказываем об иноагентах из Башкирии

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:40
Те, кто родился в Башкортостане или связал свою жизнь с республикой, активно участвуют в политической жизни страны или высказываются о происходящем с ней. Некоторые из них, чья политическая позиция, по мнению министерства юстиции, не совпадает с повесткой государства, признаны иностранными агентами.
В первой части мы рассказывали о музыкантах, общественных деятелях и даже бывших приближённых руководства региона, которые признаны иноагентами. Сегодня мы расскажем об остальных известных личностях, получивших такое клеймо.
С именем Ивана Дрёмина* (более известного под творческим псевдонимом Face) связана ассоциация Уфы как «Новой Атланты». В 22 года он стал участником программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» и попал в список сорока «самых успешных звёзд» России моложе 40 лет журнала «Forbes». Также в 2019 году его микстейп (сборник песен) вошёл в число самых популярной альбомов в соцсети «ВКонтакте», а песня «Юморист» оказалась в тридцатке наиболее часто прослушиваемых песен.
Иван Дрёмин родился в 1997 году в уфимском микрорайоне Зелёная роща. Его отец в советское время был фарцовщиком в Ленинграде, а приехав в Уфу, стал владельцем киосков и кафе. В детстве он ходил в музыкальную школу, занимался боксом и увлёкся праворадикальными идеями (об этом он рассказал журналисту Русской службы BBC). Однако вскоре от почитания нацистской «эстетики» будущий рэп-звезда отошёл, когда его другом стал одноклассник-таджик.
Первые песни Face написал в 2015 году, а популярность его началась спустя год, когда вышел клип на песню «Гоша Рубчинский».
В 2018 году появились слухи о том, что рэпер собирается уходить в армию. Но вскоре стало известно, что музыкант обошёлся без срочной службы — в военкомате его признали ограниченно годным, а глава военно-врачебной комиссии заявил, что на службу его не призвали из-за татуировки на лице.
Летом 2019 года Face высказал гражданскую позицию, выступив на концерте телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова (вместе с группами «Порнофильмы» и «Машина времени»).
В январе 2022 года Face уехал из России. Объясняя свой поступок, он написал в соцсетях, что его и его близких «выжили из собственного дома, с собственной земли». Когда началась СВО, виноватыми в ситуации он назвал государство, большую часть народа и интеллигенцию. Критика военной операции и отъезд из страны привели к тому, что рэпера назвали иностранным агентом.
Руслан Габбасов* известен в республике как один из основателей (вместе с Фаилем Алсыновым** и Рамзилем Байназаровым) ныне запрещённой организации «Башкорт»*** — движения, которое выступало в защиту башкирского языка и культуры. Однако наибольшей известностью «башкортовцы» начали пользоваться после кампании в защиту шиханов. В частности, в 2018 году была проведена акция «Кольцо жизни», когда тысячи людей взялись за руку и охватили живым кольцом шихан Торатау, находившегося тогда под угрозой разработки.
В мае 2020 года «Башкорт» был признан экстремистской организацией, а в конце 2021 года Руслан Габбасов** уехал из России. Он запросил политическое убежище в Литве. Мотивом для эмиграции, по его словам, стало преследование Лилии Чанышевой**. До этого Руслан Габбасов попал в скандальную ситуацию: уфимская художница Алён Савельева изобразила частично обнажённых людей с атрибутами башкирской национальной культуры, а активист увидел в истории издевательство над башкирами.
Опасения национального активиста оказались оправданными — почти через год на него возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. К тому времени деятель отметился высказываниями, противоречащими официальной позиции Российской Федерации по поводу проведения СВО. В частности, он призывал башкир не участвовать в ней. Также он призывает к отделению Башкортостана от России и выступает против сотрудничества с другими оппозиционерами — например, Ильдаром Юмагуловым и Лилией Чанышевой.
24 октября 2022 года было объявлено, что министерство юстиции включило Руслана Габбасова в число иностранных агентов. В январе 2024 года в список экстремистов Росфинмониторинг внёс и сводного брата Руслана — Рустама Фараритдинова**.
На днях кандидата политических наук Аббаса Галлямова* заочно приговорили к аресту в рамках дела о «фейках про армию». Однако публицист и политолог не всегда был в ссоре с властями — когда-то он вовсе был одним из государственных деятелей.
Аббас Галлямов родился в Челябинске, но значительную часть жизни посвятил Башкортостану. Например, первое высшее образование он получил в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы.
За годы своей политической карьеры Аббас Галлямов сделал много «виражей». Сначала он возглавлял пресс-службу право-либеральной партии «Союз правых сил». Затем работал в аппарате полномочного представителя Башкортостана в Кремле и, например, обвинял оппозицию в республике в намеренном сходстве с деятелями украинской «Оранжевой революции». После этого — писал речи для премьер-министра Владимира Путина. Когда в отставку попросился Муртаза Рахимов, Аббас Галлямов стал заместителем главы администрации Рустэма Хамитова.
Однако к середине 2010-х годов мнение политолога начало отклоняться от курса республиканского руководства. В частности, он нелестно отзывался о положении региона среди других субъектов федерации. В 2017 году Аббас Галлямов занял 23 место среди самых упоминаемых политологов в СМИ. Долгое время он был экспертом издания «Медиакорсеть».
Впрочем, через некоторое время эксперт нашёл себе применение, заняв место в Общественной палате города Красногорск, мэром которого в 2017 году был Радий Хабиров. В 2018 году «Актуальные комментарии» внесли политтехнолога из Челябинска в десятку лучших политических экспертов страны.
С началом специальной военной операции стало известно, что Аббас Галлямов больше не живёт в России. К тому же, в своём телеграм-канале и в беседах на каналах в YouTube он резко критиковал действия российских властей. По данным издания «Пруфы», Аббас Галлямов переехал в Израиль.
10 февраля 2023 года Галлямова объявили иностранным агентом. В марте 2023 года он был объявлен в розыск.
Людмила Улицкая* родилась в Давлеканово в 1943 году, куда её семья была эвакуирована из-за войны. После школы Людмила решила посвятить жизнь биологии, поступив на соответствующий факультет МГУ, однако в Институте генетики Академии наук СССР она проработала лишь 2 года.
С молодости она выражала идеи, которые не сходились с «линией партии» — была знакома с диссидентами, поддерживала их, перепечатывая самиздатовские материалы. Оппозиционность, несогласие с государственной политикой она сохранила до сегодняшних дней. Например, в 2019 году поддерживала московские протесты из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
В 1992 году в одном из старейших и популярных литературных журналов «Новый мир» вышла повесть Людмилы Улицкой «Сонечка». В 2001 году она стала первой женщиной, удостоенной премии «Русский Букер», которая вручается за лучший роман на русском языке (за семейную сагу «Казус Кукоцкого»). По данным издания «Известия», 2019 году она была в числе претендентов на Нобелевскую премию по литературе.
После начала СВО Людмила Улицкая переехала в Германию. Она осудила действия руководства страны на западных границах.
В 2021 году Людмила Улицкая получила звание «Почётный профессор Менделеевского университета» (имеется в виду Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева). Однако спустя два года депутат Госдумы и глава комитета по культуре Елена Ямпольская потребовала лишить писательницу этого звания.
1 марта 2024 года Людмила Улицкая была внесена в реестр иноагентов.
* — Иван Дрёмин, Руслан Габбасов, Аббас Галлямов, Людмила Улицкая признаны Минюстом РФ физлицами, выполняющими функции иностранного агента.
** — Руслан Габбасов, Фаиль Алсынов, Лилия Чанышева внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
*** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена на территории России.