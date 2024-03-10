Известный националист, рэпер из Зелёнки: рассказываем об иноагентах из Башкирии

Иван Дрёмин родился в 1997 году в уфимском микрорайоне Зелёная роща. Его отец в советское время был фарцовщиком в Ленинграде, а приехав в Уфу, стал владельцем киосков и кафе. В детстве он ходил в музыкальную школу, занимался боксом и увлёкся праворадикальными идеями (об этом он рассказал журналисту Русской службы BBC). Однако вскоре от почитания нацистской «эстетики» будущий рэп-звезда отошёл, когда его другом стал одноклассник-таджик.