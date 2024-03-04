Политолог и иноагент Аббас Галямов* заочно арестован за фейки об армии

Аббас Галлямов* начинал политическую деятельность в начале «нулевых», когда возглавлял пресс-службу партии «Союз правых сил». На протяжении шести лет он был заместителем полномочного представителя Башкортостана при президенте РФ. Когда президентом России был Дмитрий Медведев, в задачи Аббаса Галлямова* входило написание речей для тогдашнего премьер-министра страны Владимира Путина. С 2010 по 2014 гг. Аббас Галлямов был замглавы администрации президента Башкортостана Рустэма Хамитова. Летом 2017 года он вошёл в состав Общественной палаты города Красногорск Московской области, в котором мэром являлся Радий Хабиров, будущий глава Башкортостана.