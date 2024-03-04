mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Суд заочно арестовал иноагента, работавшего в администрации главы Башкирии

Политолог и иноагент Аббас Галямов* заочно арестован за фейки об армии

4 марта 2024, 12:01

Суд заочно арестовал иноагента, работавшего в администрации главы Башкирии

Политолог ранее работал в команде премьер-министра России, затем перешёл к Хамитову и Хабирову. Год назад его объявили иностранным агентом, так как он высказывался против СВО.

Суд заочно арестовал Аббаса Галлямова*, признанного министерством юстиции иностранным агентом. По мнению суда, он публично распространял «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ» (часть 3 статьи 207.3 УК РФ).

Аббас Галлямов* начинал политическую деятельность в начале «нулевых», когда возглавлял пресс-службу партии «Союз правых сил». На протяжении шести лет он был заместителем полномочного представителя Башкортостана при президенте РФ. Когда президентом России был Дмитрий Медведев, в задачи Аббаса Галлямова* входило написание речей для тогдашнего премьер-министра страны Владимира Путина. С 2010 по 2014 гг. Аббас Галлямов был замглавы администрации президента Башкортостана Рустэма Хамитова. Летом 2017 года он вошёл в состав Общественной палаты города Красногорск Московской области, в котором мэром являлся Радий Хабиров, будущий глава Башкортостана.

В феврале 2023 года Аббас Галлямов* был объявлен иностранным агентом (вместе с певицей Земфирой). По мнению министерства юстиции, Галлямов «распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, высказывался против СВО и был экспертом на иностранных площадках». Через месяц его объявили в розыск.

*признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

МВД объявило в розыск политолога из Башкирии иноагента Аббаса Галлямова*
Узнать подробнее

Информацию о заочном аресте подтвердили редакции Mkset.ru источники в силовых структурах. Меру пресечения, по сообщениям СМИ, требовал следственный комитет России. Известно также, что требование об аресте удовлетворил судья Дударь Н. Н. Басманного районного суда г. Москвы.

Читайте также:
В Екатеринбурге продолжились слушания по делу уфимских коммунистов, которых следствие считает террористамиШестой кассационный суд в Самаре потребовал вернуть в Верховный суд Башкирии дело уфимской общественницы и активистки
#Общество#Аббас Галлямов#Уфа#Новости Башкирии#Розыск#СВО#Идэль Гумеров#Арест#Иностранный агент#Басманный районный суд
Подпишитесь
Какие VPN хотят запретить в России, рассказали эксперты
Сегодня, 05:19
Фигурант дела «марксистов» из Уфы назвал свидетеля обвинения «фашистом со свастикой»
Сегодня, 11:17
Кассационный суд в Самаре вернул дело Лилии Чанышевой* на новое рассмотрение
Сегодня, 08:16
«Уфаводоканал» назвал причину прорыва водопровода возле проспекта Салавата Юлаева
Сегодня, 06:35
5 идей для романтичного свидания на 8 марта в Уфе
1 марта, 05:18