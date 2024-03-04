Политолог и иноагент Аббас Галямов* заочно арестован за фейки об армии

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Суд заочно арестовал Аббаса Галлямова*, признанного министерством юстиции иностранным агентом. По мнению суда, он публично распространял «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ» (часть 3 статьи 207.3 УК РФ).
Аббас Галлямов* начинал политическую деятельность в начале «нулевых», когда возглавлял пресс-службу партии «Союз правых сил». На протяжении шести лет он был заместителем полномочного представителя Башкортостана при президенте РФ. Когда президентом России был Дмитрий Медведев, в задачи Аббаса Галлямова* входило написание речей для тогдашнего премьер-министра страны Владимира Путина. С 2010 по 2014 гг. Аббас Галлямов был замглавы администрации президента Башкортостана Рустэма Хамитова. Летом 2017 года он вошёл в состав Общественной палаты города Красногорск Московской области, в котором мэром являлся Радий Хабиров, будущий глава Башкортостана.
В феврале 2023 года Аббас Галлямов* был объявлен иностранным агентом (вместе с певицей Земфирой). По мнению министерства юстиции, Галлямов «распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, высказывался против СВО и был экспертом на иностранных площадках». Через месяц его объявили в розыск.
*признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.
Информацию о заочном аресте подтвердили редакции Mkset.ru источники в силовых структурах. Меру пресечения, по сообщениям СМИ, требовал следственный комитет России. Известно также, что требование об аресте удовлетворил судья Дударь Н. Н. Басманного районного суда г. Москвы.