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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Трагедия с группой туристов в Башкирии обросла интересными подробностями

«Был сильно пьян». Известны подробности гибели туриста в Башкирии

29 июля 2024, 12:08
Фото: ГК РБ по ЧС

Трагедия с группой туристов в Башкирии обросла интересными подробностями

Спасатели продолжают поиски тела любителя экстремального отдыха, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщал Mkset, несчастный случай произошёл в понедельник, 29 июля. Группа отдыхающих из 35 человек участвовала в сплаве по реке Белой в Бурзянском районе на катамаранах. В какой-то момент один из туристов — житель Татарстана — выпал из своего плавсредства и начал тонуть, после чего пропал под водой.

Известно, что мужчина сплавлялся без специального жилета. По данным Госкомитета по ЧС, туристу — 48 лет. В момент трагедии он был пьян. Сейчас его пытаются отыскать водолазы. Спасатели продолжают обследование вдоль береговой линии.

Видео: ГК РБ по ЧС
Сплав туристов закончился трагедией в Башкирии
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