«Был сильно пьян». Известны подробности гибели туриста в Башкирии

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как ранее сообщал Mkset, несчастный случай произошёл в понедельник, 29 июля. Группа отдыхающих из 35 человек участвовала в сплаве по реке Белой в Бурзянском районе на катамаранах. В какой-то момент один из туристов — житель Татарстана — выпал из своего плавсредства и начал тонуть, после чего пропал под водой.
Известно, что мужчина сплавлялся без специального жилета. По данным Госкомитета по ЧС, туристу — 48 лет. В момент трагедии он был пьян. Сейчас его пытаются отыскать водолазы. Спасатели продолжают обследование вдоль береговой линии.