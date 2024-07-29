«Был сильно пьян». Известны подробности гибели туриста в Башкирии

Как ранее сообщал Mkset, несчастный случай произошёл в понедельник, 29 июля. Группа отдыхающих из 35 человек участвовала в сплаве по реке Белой в Бурзянском районе на катамаранах. В какой-то момент один из туристов — житель Татарстана — выпал из своего плавсредства и начал тонуть, после чего пропал под водой.