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Турист

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Ноябрь
Новый налог продолжает охватывать Башкирию
26 ноября, 08:45
Сентябрь
Турист сорвался со скалы в Башкирии
6 сентября, 11:53
Июль
«Был сильно пьян». Известны подробности гибели туриста в Башкирии
Спасатели продолжают поиски тела любителя экстремального отдыха, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
29 июля, 12:08
Турецкие аэропорты ужесточают досмотр: что грозит российским туристам?
5 июля, 13:43
Май
Цены в Турции в 2024: от бюджетного до роскошного отдыха
22 мая, 13:37
Власти Башкирии заинтересовались туризмом в регионе
22 мая, 09:30
Рассказываем уфимцам о секретах экономии на авиабилетах
17 мая, 12:08
Геопарк «Торатау» может получить международный статус
Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров.
4 мая, 11:32
Апрель
В Башкирии погиб спящий турист
В палатке мужчины нашли газовую горелку. Он мог случайно отравиться парами от обогревательного оборудования.
30 апреля, 12:28

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