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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 08:13

Сплав туристов закончился трагедией в Башкирии

Сплав туристов закончился трагедией в Башкирии

29 июля 2024, 07:48
Фото: МЧС
Поиски любителя опасного хобби из Татарстана до сих пор не принесли результатов, сообщили в МЧС РБ.

Турист из Татарстана ушёл под воду в Бурзянском районе Башкирии. Группа из 35 туристов сплавлялась по реке Белой вдоль скал, когда 50-летний мужчина на крутом повороте выпал из лодки.

Известно, что спасательного жилета на любителе активного отдыха надето не было. Со слов очевидцев, мужчина практически сразу скрылся под водой. Сейчас водолазы занимаются его поисками.

Видео: МЧС
Тело ребенка нашли в реке в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что из реки Инзер достали тело погибшей девочки. Тело ребёнка обнаружили в окрестностях деревни Ильчигулово в Миякинском районе Республики Башкортостан. Родственники школьницы до сих пор не могут поверить в случившееся.

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