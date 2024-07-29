Сплав туристов закончился трагедией в Башкирии

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Турист из Татарстана ушёл под воду в Бурзянском районе Башкирии. Группа из 35 туристов сплавлялась по реке Белой вдоль скал, когда 50-летний мужчина на крутом повороте выпал из лодки.
Известно, что спасательного жилета на любителе активного отдыха надето не было. Со слов очевидцев, мужчина практически сразу скрылся под водой. Сейчас водолазы занимаются его поисками.
Ранее Mkset сообщал о том, что из реки Инзер достали тело погибшей девочки. Тело ребёнка обнаружили в окрестностях деревни Ильчигулово в Миякинском районе Республики Башкортостан. Родственники школьницы до сих пор не могут поверить в случившееся.