Сплав туристов закончился трагедией в Башкирии

Ранее Mkset сообщал о том, что из реки Инзер достали тело погибшей девочки. Тело ребёнка обнаружили в окрестностях деревни Ильчигулово в Миякинском районе Республики Башкортостан. Родственники школьницы до сих пор не могут поверить в случившееся.