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Башкирию топит невиданными 30 лет ливнями

Башкирию топит невиданными 30 лет ливнями

29 июля 2024, 09:27
Фото: МЧС
Устранять некоторые последствия потопов в регионе собираются только через год, стало известно ходе правительственного совещания 29 июля.

Глава региона Радий Хабиров высказался о дождевом паводке на территории Башкирии и выслушал доклады коллег из муниципалитетов. Руководитель республики поручил в ближайшее время начать восстановление от принесённого непогодой ущерба.

При этом Хабиров отметил, что «часть вещей» придётся оставить на следующий год — некоторые повреждённые трассы отремонтируют в рамках программы «фонящих дорог».

— Личный ущерб, дороги, мосты — давайте вместе считать, немедленно приступать к восстановлению, как только будет возможность Здесь власть должна показать свою эффективность, — указал Хабиров подчинённым.

Глава Абзелиловского района признался, что подобных затоплений муниципалитет не видел уже много лет.

— Наш прекрасный красивый район за июнь–июль пострадал, как никогда ранее. Такого не было лет двадцать-тридцать. Торнадо и интенсивные дожди последних двух недель нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре и населению района. Просим вас поддержать, району своими силами [справляться] очень сложно, — выступил чиновник.
Как тонет Башкирия
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Конец июля 2024 года в регионе отметился серьёзными подтоплениями в ряде районов. Множество административных территорий пострадали из-за затоплений и разрушительного града. Как Башкирия переживает «потоп» в разных районах — ранее подробно рассказывал Mkset.

Напомним, 29 июля «уходить под воду» стал ещё один населённый пункт — дождевые воды стали топить деревню Бугульчан в Куюргазинском районе Республики Башкортостан. По состоянию на утро вода не успела подойти к домам — однако уже стала подниматься очень близко к участкам. На месте работают спасатели и держат ситуацию на контроле.

Кроме того, помощь пострадавшим от паводка оказывают спасатели в селе Мулдашево Учалинского района. Спасатели организуют подвод питьевой воды и продуктов к участкам, оказавшимся «отрезанными от цивилизации» из-за паводка.

Между тем в ближайшие дни улучшения ситуации, судя по всему, не предвидится. Синоптики продолжают прогнозировать на территории региона осадки — об это свидетельствуют последние данные башкортостанского управления Гидрометцентра России.

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