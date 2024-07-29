Башкирию топит невиданными 30 лет ливнями

Напомним, 29 июля «уходить под воду» стал ещё один населённый пункт — дождевые воды стали топить деревню Бугульчан в Куюргазинском районе Республики Башкортостан. По состоянию на утро вода не успела подойти к домам — однако уже стала подниматься очень близко к участкам. На месте работают спасатели и держат ситуацию на контроле.