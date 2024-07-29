Башкирию топит невиданными 30 лет ливнями

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
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Updated Сегодня, 09:29
Глава региона Радий Хабиров высказался о дождевом паводке на территории Башкирии и выслушал доклады коллег из муниципалитетов. Руководитель республики поручил в ближайшее время начать восстановление от принесённого непогодой ущерба.
При этом Хабиров отметил, что «часть вещей» придётся оставить на следующий год — некоторые повреждённые трассы отремонтируют в рамках программы «фонящих дорог».
— Личный ущерб, дороги, мосты — давайте вместе считать, немедленно приступать к восстановлению, как только будет возможность Здесь власть должна показать свою эффективность, — указал Хабиров подчинённым.
Глава Абзелиловского района признался, что подобных затоплений муниципалитет не видел уже много лет.
— Наш прекрасный красивый район за июнь–июль пострадал, как никогда ранее. Такого не было лет двадцать-тридцать. Торнадо и интенсивные дожди последних двух недель нанесли серьёзный ущерб инфраструктуре и населению района. Просим вас поддержать, району своими силами [справляться] очень сложно, — выступил чиновник.
Конец июля 2024 года в регионе отметился серьёзными подтоплениями в ряде районов. Множество административных территорий пострадали из-за затоплений и разрушительного града. Как Башкирия переживает «потоп» в разных районах — ранее подробно рассказывал Mkset.
Напомним, 29 июля «уходить под воду» стал ещё один населённый пункт — дождевые воды стали топить деревню Бугульчан в Куюргазинском районе Республики Башкортостан. По состоянию на утро вода не успела подойти к домам — однако уже стала подниматься очень близко к участкам. На месте работают спасатели и держат ситуацию на контроле.
Кроме того, помощь пострадавшим от паводка оказывают спасатели в селе Мулдашево Учалинского района. Спасатели организуют подвод питьевой воды и продуктов к участкам, оказавшимся «отрезанными от цивилизации» из-за паводка.
Между тем в ближайшие дни улучшения ситуации, судя по всему, не предвидится. Синоптики продолжают прогнозировать на территории региона осадки — об это свидетельствуют последние данные башкортостанского управления Гидрометцентра России.