Заведующая детсадом получала «кешбэк» с премий подчиненных в Башкирии

В результате ей было назначено наказание в виде штрафа в размере ₽400 000, а также лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в дошкольных учреждениях сроком на два года. Приговор суда еще не вступил в законную силу