Заведующая детсадом получала «кешбэк» с премий подчиненных в Башкирии

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Краснокамский межрайонный суд вынес приговор в отношении бывшей заведующей дошкольным образовательным учреждением, признанной виновной в получении взятки.
Следствие установило, что с ноября 2018 года по апрель 2021 года женщина систематически получала от одного из своих подчиненных часть стимулирующих выплат, которые ему начислялись. По словам воспитателя, деньги передавались якобы на нужды образовательной организации, однако фактически шли в карман заведующей.
Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила свыше ₽43 000. Несмотря на то что подсудимая частично признала свою вину, суд посчитал это недостаточным для снисхождения.
В результате ей было назначено наказание в виде штрафа в размере ₽400 000, а также лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в дошкольных учреждениях сроком на два года. Приговор суда еще не вступил в законную силу